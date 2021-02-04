Balaban ne demek? TDK'ya göre balaban nedir, ne demek? Balaban ne anlama geliyor?
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Balaban ne demek? TDK'ya göre balaban nedir, ne demek? Balaban ne anlama geliyor?

04.02.2021 22:16 | Son Güncelleme: 04.02.2021 22:20
Balaban ne demek? TDK'ya göre balaban nedir, ne demek? Balaban ne anlama geliyor?

Balaban kelimesinin anlamı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki, Türk Dil Kurumu'na göre Balaban ne anlama geliyor? TDK'ya göre balaban nedir, ne demek? Balaban ne demek? Balaban ne anlama geliyor?

Anlamı merak edilen kelimelerin başında Balaban kelimesi geliyor. Peki, Balaban nedir, ne demek, ne anlama gelir? Balaban nedir? Türk Dil Kurumu'na göre Balaban ne demek?

TDK'YA GÖRE BALABAN NE DEMEK?

Türk Dil Kurumu'na göre balaban kelimesi 4 farklı anlama gelmektedir. Balaban "İri, büyük." , "Nazik" , "Şişman, gürbüz (kimse, çocuk)." ve "Atmaca, doğan vb. yırtıcı bir kuş" anlamlarına gelmektedir.

Balaban ne demek? TDK'ya göre balaban nedir, ne demek? Balaban ne anlama geliyor?

TDK'ya göre Balaban 1. anlamı : (sıfat, halk ağzında) İri, büyük.

TDK'ya göre Balaban 2. anlamı : (sıfat, halk ağzında) Nazik.

TDK'ya göre Balaban 3. anlamı : (sıfat, halk ağzında, eskimiş) Şişman, gürbüz (kimse, çocuk).

TDK'ya göre Balaban 4. anlamı : (isim, hayvan bilimi) Atmaca, doğan vb. yırtıcı bir kuş

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