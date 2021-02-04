Balaban ne demek? TDK'ya göre balaban nedir, ne demek? Balaban ne anlama geliyor?

Balaban kelimesinin anlamı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki, Türk Dil Kurumu'na göre Balaban ne anlama geliyor? TDK'ya göre balaban nedir, ne demek? Balaban ne demek? Balaban ne anlama geliyor?