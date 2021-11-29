Bala'da mor sarımsak dikimi yapıldı
AA / Soner Aksakal - Haberler | Güncel
Ankara'nın Bala ilçesinde belediye tarafından Afşar Mor Sarımsağı ekimi yapıldı.
ANKARA (AA) - Ankara'nın Bala ilçesinde belediye tarafından Afşar Mor Sarımsağı ekimi yapıldı.
Bala Belediye Başkanı Ahmet Buran, yaptığı açıklamada coğrafi işaret başvurusunda bulundukları Afşar Mor Sarımsağında belediye arazisinde de üretime başladıklarını belirtti.
3 dönüm alanda ekim yaptıklarını kaydeden Buran, "Yüksek aromalı Afşar Mor Sarımsağımızı inşallah önce ülkemize sonra dünyaya duyuracağız. Tüm çiftçilerimize bol bereketli hasatlar diliyorum." ifadelerini kullandı.
AA / Soner Aksakal - Son Dakika Haberleri
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