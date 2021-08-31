Bal fiyatları 2021! Anzer balı fiyatları kaç TL oldu? Bal fiyatları ne kadar?

Bu yılki bal fiyatları merak edilen konuların başında geliyor. Rize'nin eşsiz doğaya sahip Anzer yaylasında üretilen Anzer balı, yapılan başvuru sonucunda 2021 yılı Şubat ayında coğrafi işaret almaya uygun görüldü. Peki, 2021 bal fiyatları ne kadar oldu? Bal fiyatları kaç TL? Bal fiyatları ne kadardır?

Üst üste 2 yıldır 1000 TL'den satılan Anzer balının bu yılki fiyatı belirlendi. İki yıl aradan sonra zam yapılan dünyaca ünlü Anzer balı bu yıl 1200 TL'den satılacak. Peki, Anzer balı fiyatları kaç TL oldu? Bal fiyatları ne kadar? Bal fiyatları listesi sizlerle...

BAL FİYATLARI NE KADAR OLDU 2021?

Üst üste iki yıldır bin liradan satılan Anzer balının bu yılki fiyatı belirlendi. İki yıl aradan sonra zam yapılan dünyaca ünlü Anzer balı bu yıl bin 200 liradan satılacak.

2020 Anzer balı fiyatı : 1000 TL

1000 TL 2021 Anzer balı fiyatı : 1200 TL

Rize'nin eşsiz doğaya sahip Anzer yaylasında üretilen Anzer balı, yapılan başvuru sonucunda 2021 yılı Şubat ayında coğrafi işaret almaya uygun görüldü. Coğrafi işaretine kavuşan Anzer balı hem yurt içinden hem de yurt dışından oldukça talep görüyor. Son iki yıldır hiçbir zammın uygulanmadığı bal, üst üste iki yıl bin liradan satışa sunuldu. Bu yıl yağışlar ve hava koşullarının olumsuz ilerlemesi bal üretim döneminde üreticilere zorluk yaşattı. Bal veriminin düşmesiyle üreticinin de yapmış olduğu masraflar göz önüne alınarak Anzer balının kilogram fiyatı bin liradan bin 200 liraya çıkarılma kararı alındı. Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

Piyasada oldukça sahte Anzer balı olduğunu ve halkın sahte balları satın aldığını söyleyen Anzer Ballıköy Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Muzaffer Deniz vatandaşları sahte bal almamaları konusunda da uyardı.

Bal fiyatının son 2 yıldır hiç zam almadığını hatırlatan Deniz, "2021 yılı için Anzer balıyla ilgili yapmış olduğumuz toplantıda Anzer balının fiyatını belirledik. İki yıldır Anzer balı fiyatında herhangi bir artış yapılmamıştı. Bu bağlamda ülkemizdeki ekonomik durumu ve üreticimizin de yapmış olduğu masrafları göz önüne alarak Anzer balının kilogram fiyatı bin 200 TL olarak belirlenmiştir. 2021 ve 2022 sezonunda Anzer ballarımız bin 200 TL'den satışa sunulacaktır" dedi. Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.