BAL Espor Wild Rift arenasına giriş yaptı!

BAL_espor Wild Rift'e giriş yaptı!

Bornova Anadolu Lisesi Spor Kulü Espor ayağı olan BAL Espor Wild Rift arenasına giriş yaptı. Ülkemizdeki birçok espor organizasyonu gibi League of Legends: Wild Rift'e giriş yapan organizasyon kadrosunu sosyal medya hesapları üzerinden duyurdu.

Riot Games'in yazın düzenleyecek olduğu 300.000 Euro ödüllü ilk resmi turnuvası için kadrolar kurulmaya devam ediyor. Ülkemizin başarılı birçok espor takımı gibi BAL Espor'da artık Wild Rift arenasında. İsterseniz gelin duyurulan kadroya birlikte göz atalım:

Onur "Orion" Balcı

Deniz "Nopc" Öztürkten

Mustafa "Gandalf" Barut

Utku Berk "Katze" Ütün

Gökberk "Babanne" Çeri

Playerbros ekibi olarak her iki tarafa da hayırlı olmasını diliyor, kadroya gelecek kariyerinde başarılar diliyoruz!

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Kaynak: Playerbros