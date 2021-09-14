'Bakü Fatihi Nuri Killigil Paşa' kabri başında anıldı - Haberler
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"Bakü Fatihi Nuri Killigil Paşa" kabri başında anıldı

AA / Gökhan Yılmaz - Haberler | Güncel

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'nün 103 yıl önce düşman işgalinden kurtuluşunda büyük rol oynayan, Türk savunma sanayinin kurucusu Nuri Killigil Paşa, Edirnekapı Şehitliği'ndeki kabri başında anıldı.

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'nün 103 yıl önce düşman işgalinden kurtuluşunda büyük rol oynayan, Türk savunma sanayinin kurucusu Nuri Killigil Paşa, Edirnekapı Şehitliği'ndeki kabri başında anıldı.

Bakü'yü, 15 Eylül 1918'de Ermeni çeteleri ve Bolşevik birliklerinden kurtaran Kafkas İslam Ordusu komutanı Nuri Paşa için düzenlenen anmayı İstanbul Türkiye Azerbaycan Dayanışma ve Kültür Derneği (İSTAD) üyeleri düzenledi.

"Yaşasın Türkiye-Azerbaycan kardeşliği ve dayanışması" yazılı pankart açan dernek üyeleri, 2 ülkenin bayraklarıyla Killigil'in mezarlığı başında dua etti.

İSTAD Başkanı Sefer Karakoyunlu, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Nuri Paşa'nın Bakü'nün kurtuluşundaki tarihi kahramanlığını anlattı.

Türkiye'nin verdiği destekle tıpkı Bakü gibi Karabağ'ın kurtarılmasının öneminde de değinen Karakoyunlu şunları söyledi:

"Türkiye'nin desteği ile Azerbaycan'ın işgal olmuş toprakları 44 günlük mücadele sonucu işgalden kurtarılmış oldu. 103 yıl önce at üzerinde giden Kafkas İslam Ordusu mensupları 102 yıl sonra insansız hava araçlarıyla askeri yardımlarla Azerbaycan topraklarının bağımsızlığa kavuşmasının sağladı. Azerbaycan-Türkiye kardeşliği ve dayanışması asırlara dayanmaktadır. 44 günlük mücadele sonucu Azerbaycan topraklarını özgürlüğe kavuşturan başta Azerbaycan ordusuna, Azerbaycan Ordusu Başkumandanı Sayın Cumhurbaşkanımız İlham Aliyev'e, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ediyoruz. Bu dostluk ve dayanışma sonsuza kadar sürecektir."

"Nuri Paşa'nın adı Azerbaycan'da da yaşasın"

Nuri Paşa'nın adının yaşaması için Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'den dilekleri olduğunu dile getiren Karakoyunlu, abidesinin Bakü'de bulunan Türk Şehitliği'ne yapılmasını talep etti.

Karakoyunlu, Bakü'deki caddelere Nuri Paşa'nın isminin verilmesini de isteyerek, "Bu vesile ile Azerbaycan'a ve Türk dünyasına selam olsun. Yaşasın Azerbaycan-Türkiye kardeşliği ve dayanışması." dedi.

Anma programı, Nuri Paşa ve tüm şehitler için dua edilmesi ile sona erdi.

Bakü Fatihi Nuri Killigil Paşa kabri başında anıldı

Bakü Fatihi Nuri Killigil Paşa kabri başında anıldı

Bakü Fatihi Nuri Killigil Paşa kabri başında anıldı

AA / Gökhan Yılmaz - Son Dakika Haberleri
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