Bakü'de "Şair ve Vatan" Şiir Dinletisi

Bakü'de, Azerbaycan Halk Cumhuriyeti'nin ve Kafkas İslam Ordusu'nun kuruluşlarının 100. yılı dolayısıyla "Şair ve Vatan" konulu şiir dinletisi düzenlendi.

Bakü Yunus Emre Enstitüsünce, Reşit Behbudov Devlet Mahnı Tiyatrosu'nda düzenlenen etkinliğe Azerbaycanlı milletvekilleri, şairler, akademisyenler ve çok sayıda davetli katıldı.

Bakü Yunus Emre Enstitüsü Müdürü Cihan Özdemir, etkinlikte yaptığı konuşmada, Azerbaycan ve Türkiye sahalarında ortaya konmuş, edebi değer taşıyan örneklerin ve şairlerinin edebiyat çevrelerinde tanınıp bilinmesini sağlamayı ve bu suretle iki toplum arasındaki kültürel bağları güçlendirmeyi amaçladıklarını söyledi.

Etkinlikte Azerbaycanlı edebiyatçı Sahura Quliyeva ve Yeni Türk Edebiyatı uzmanı Prof. Dr. Yakup Çelik, Azerbaycan ve Türkiye'deki şiirin tarihi ve vatan kavramı üzerine eserler yazan şairler hakkında bilgi verdi.

Profesyonel tiyatro sanatçıları, Azerbaycanlı ve Türk şairlerin vatan ve millet aşkı, kahramanlık ve yiğitlik ile ilgili şiirlerini seslendirdi.

Programın sonunda Bakü Belediye Tiyatrosu sanatçıları tarafından küçük bir dram sahnelendi.