Bakkallar ve marketler kaçta açılıyor ve kapanıyor? Sokağa çıkma yasağında markete gitmek serbest mi? BİM, A101 VE Migros çalışma saatleri nedir?

Yeni koronavirüs tedbirleri kapsamında bakkallar ve marketler açık olacak mı? Bakkallar ve marketler kaça kadar açık, kaçta açılıyor ve kapanıyor? Sokağa çıkma yasağında markete gitmek serbest mi? BİM, A101 VE Migros çalışma saatleri nedir?

Kısıtlamanın başlayacağı saatin yaklaşmasıyla beraber belirli ihtiyaçlarını karşılayacak olan vatandaşlar market çalışma saatleri üzerindeki araştırmalarına başladı. Yeni koronavirüs tedbirlei kapsamında bakkallar ve marketler açık olacak mı? Bakkallar ve marketler kaça kadar açık, kaçta açılıyor ve kapanıyor? Sokağa çıkma yasağında markete gitmek serbest mi? Hafta sonu ve hafta içi sokağa çıkma yasağı saatlerinde marketler açık mı, kapalı mı? BİM, A101 VE Migros çalışma saatleri nedir? İşte detaylar haberimizde...

BAKKALLAR VE MARKETLER KAÇA KADAR AÇIK?NE ZAMAN KAPANIYOR?

İçişleri Bakanlığı, valiliklere gönderdiği "Sokağa Çıkma Kısıtlamaları" konulu genelge kapsamında, yeni bir karar alınıncaya kadar hafta içi saat 21.00-05.00 saatleri aralığında kısıtlama uygulandığı bildirilmişti. Öte yandan yasağın başlayacağı o saatler öncesinde marketler kaça kadar açık, kısıtlama saatlerinde markete gitmek yasak mı? gibi sorular da yanıt arıyor…

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINDA MARKETLER AÇIK MI?

Kısıtlamanın olduğu Cumartesi ve Pazar günleri market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler 10.00 17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek, vatandaşlarımız (65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altında bulunanlar hariç) zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçilere gidip gelebilecektir. Aynı saatler arasında market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçiler ve online sipariş firmaları evlere/adrese servis şeklinde de satış yapabileceklerdir.

BİM, A101 VE MİGROS ÇALIŞMA SAATLERİ NEDİR?

BİM ÇALIŞMA SAATLERİ

BİM hafta içi 10.00- 20.00 arası çalışıyor.

BİM hafta sonu 10.00- 17.00 arası çalışıyor.

A101 ÇALIŞMA SAATLERİ

A101 hafta içi 10.00- 20.00 arası çalışıyor.

A101 hafta sonu 10.00- 17.00 arası çalışıyor.

MİGROS ÇALIŞMA SAATLERİ

Migros hafta içi 10.00- 20.00 arası çalışıyor.

Migros hafta sonu 10.00- 17.00 arası çalışıyor.

MARKETLER SAAT KAÇTA AÇILIYOR? KAÇTA KAPANIYOR?

Hafta sonu ve hafta içi sokağa çıkma yasağı uygulaması getirildi. İçişleri Bakanlığı tarafından 81 ile gönderilen genelgeye göre sokağa çıkma yasağı saat saatlerinde marketler hafta sonu belli saatlerde açık olacak. Yayınlanan genelgeye göre, "Market, bakkal, kasap, manav gibi işletmeler ile eve paket hizmeti veren yerler, belirlenecek saatlerde hafta sonu kısıtlama dışındadır."

"Kısıtlamanın olduğu cumartesi ve pazar günleri market, bakkal, kasap ve kuruyemişçiler 10.00-17.00 arasında faaliyet gösterebilecek."

Ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri açık olacaktır (Bu işyerlerinde sadece ekmek ve unlu mamul satışı yapılabilir.). Vatandaşlarımız (65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altında bulunanlar hariç) ekmek ve unlu mamul ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine yürüme mesafesinde olan fırına gidip gelebileceklerdir.

Fırın ve unlu mamul ruhsatlı işyerlerine ait ekmek dağıtım araçlarıyla sadece market ve bakkallara ekmek servisi yapılabilecek, ekmek dağıtım araçlarıyla sokak aralarında kesinlikle satış yapılmayacaktır.

Lokanta ve restoran tarzı işyerleri, sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu Cumartesi ve Pazar günleri 10.00 20.00 saatleri arasında sadece paket servis şeklinde hizmet sunmak üzere açık olabilecektir.