BAKKA yönlendirme ve bilgilendirme faaliyetlerini sürdürüyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

BAKKA yönlendirme ve bilgilendirme faaliyetlerini sürdürüyor

22.12.2020 11:35 | Son Güncelleme: 22.12.2020 11:40
BAKKA yönlendirme ve bilgilendirme faaliyetlerini sürdürüyor

BAKKA Bilgilendirme ve Yönlendirme Faaliyetlerini aralıksız sürdürüyor.

BAKKA Bilgilendirme ve Yönlendirme Faaliyetlerini aralıksız sürdürüyor.

Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı, kurulmuş olduğu 2010 yılından beri 16 Mali Destek Programı, 8 Teknik Destek Programı, 6 Güdümlü Proje Desteği, 4 Doğrudan Faaliyet Desteği, 2 Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı yürütmüş, toplamda 655 proje için 249 milyon 340 bin TL yatırım sözleşmeye bağlandı.

Batı Karadeniz Kalkınma Ajansının, kendi destek mekanizmaları dışında, kamu,özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarının yerel, ulusal ve uluslararası alanlarda hibe, teşvik, kredi vb. destekler için başvurabilecekleri Avrupa Birliği Projeleri,Erasmus+Hibe Programları,AB Çerçeve Programları ve Horizon (Ufuk) 2020 programları kapsamında açık çağrılara ilişkin bilgilendirme ve yönlendirme çalışmaları da devam ediyor.

Bu kapsamda Ajans internet sitesi (http://www.bakka.gov.tr/destekler/dis-kaynakli-fonlar) ve sosyal medya hesapları üzerinden dış kaynaklı fonlara ilişkin güncel duyuru ve bilgilendirmelerden istifade edilebilecek. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Donald Trump Bekir Pakdemirli Zehra Zümrüt Selçuk Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Serdar Ortaç Şevket Çoruh Oktay Kaynarca İbrahim Tatlıses
Spor Ersun Yanal Fatih Terim Malcolm Thomas Josef De Souza İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Türk İngiltere Galatasaray Türk Lirası
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: BAKKA yönlendirme ve bilgilendirme faaliyetlerini sürdürüyor | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.12.2020 11:39:55. #1.15#
title