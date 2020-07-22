BAKKA Yönetim Kurulu Toplantısı Karabük'te yapıldı
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BAKKA Yönetim Kurulu Toplantısı Karabük'te yapıldı

Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA) 2020 yılı temmuz ayı Yönetim Kurulu Toplantısı Karabük'te yapıldı.

BAKKA Yönetim Kurulu Toplantısı Karabük'te yapıldı
22.07.2020 13:03 | Son Güncelleme: 22.07.2020 13:08

Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA) 2020 yılı temmuz ayı Yönetim Kurulu Toplantısı Karabük'te yapıldı.

Toplantıya; BAKKA Yönetim Kurulu Başkanı ve Bartın Valisi Sinan Güner, Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Karabük Valisi Fuat Gürel, Yönetim Kurulu üyeleri Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, Karabük İl Genel Meclisi Başkanı Hasan Yıldırım, Bartın İl Genel Meclisi Başkanı Kenan Dursun, Zonguldak TSO Başkanı Metin Demir, Karabük TSO Başkanı Mehmet Menscier, Bartın TSO Başkanı Halil Balık, BAKKA Genel Sekreteri Muhammed Ali Oflaz ile ajans uzmanları katıldı.

Toplantıda Yönetim Kurulu üyelerine, 2018 yılı Sosyal Kalkınma Malı Destek Programı kapanış raporu ve 2018 Yılı Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı İlerleme raporu sunuldu.

Kalkınma ajansının ilk Yönetim Kurulu toplantısına katılan Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, bölge adına birlikte çalışmaktan mutluluk duyduğunu ifade ederek herkese hayırlı olmasını diledi. - KARABÜK

Kaynak: İHA

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