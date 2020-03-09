Bakırköy Özgürlük Meydanı'na yeni düzenleme
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Bakırköy Özgürlük Meydanı, Bakırköy, Güncel

Bakırköy Özgürlük Meydanı'na yeni düzenleme

BAKIRKÖY Özgürlük Meydanı ve çevresinin yeniden düzenlenmesi için, tasarım proje yarışması yapılacak.

09.03.2020 14:37 | Son Güncelleme: 09.03.2020 14:37
Bakırköy Özgürlük Meydanı'na yeni düzenleme
BAKIRKÖY Özgürlük Meydanı ve çevresinin yeniden düzenlenmesi için, tasarım proje yarışması yapılacak.  İlk üç olarak belirlenecek projeye 100'er bin TL, ayrıca  5 projeye de 30'ar bin TL mansiyon verilecek.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Etüd ve Projeler Daire Başkanlığı Altyapı Projeler Müdürlüğü, Bakırköy Özgürlük Meydanı için proje yarışması açtı. "Bakırköy Cumhuriyet (Özgürlük) Meydanı ve Yakın Çevresi Kentsel Tasarım Proje Yarışması"nın ilanı bugün yayımlandı. Yarışmaya katılacak projelerin son teslim tarihi 7 Temmuz 2020. Ödül töreni 8 Ağustos 2020 tarihinde yapılacak.

Yarışmanın asli jüri üyeleri şu isimlerden oluşturuldu.

Jüri Başkanı mimar Feride Önal. Üyeler peyzaj mimar Enise Burcu Derinboğaz, şehir plancısı mimar Gökçer Okumuş, mimar Kaya Sönmezler, mimar Birge Yıldırım Oktay.

Raportörler: inşaat mühendisi Çetin Bayazit, mimar Başak Çelik, inşaat mühendisi Gökhan Gül.

Danışman Jüri Üyeleri: İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Çakılcıoğlu, Mimarlar Odası Bakırköy Temsilcilik Başkanı Mustafa Fazlıoğlu, İPA (İstanbul Planlama Ajansı) Yarışmalar Koordinatörü Ömer Yılmaz. 


- İstanbul

Kaynak: DHA

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