BAKIRKÖY'DE LÜKS OTOMOBİL KALDIRIMA ÇIKTI; YAYA KAÇARAK SON ANDA KURTULDU
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

BAKIRKÖY'DE LÜKS OTOMOBİL KALDIRIMA ÇIKTI; YAYA KAÇARAK SON ANDA KURTULDU

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

BAKIRKÖY'de aşırı hız nedeniyle sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği lüks otomobil, kaldırıma çıkıp, aydınlatma direğinin ardından duvara çarparak durabildi.

BAKIRKÖY'de aşırı hız nedeniyle sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği lüks otomobil, kaldırıma çıkıp, aydınlatma direğinin ardından duvara çarparak durabildi. Kaldırımda yürürken ezilmekten son anda kurtulduğunu belirten Ümit Köse, Genç biri olmasaydım beni orada paramparça etmişti dedi.

Kaza, saat 16.00 sıralarında Osmaniye Mahallesi Ekrem Kurt Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre, Ali B.'nin kullandığı 34 AK 085 plakalı otomobil ile D - 100 Karayolu istikametinde aşırı hızlı ilerlediği sırada otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kaldırıma çıkan otomobil, aydınlatma direğinin ardından duvara çarparak durabildi. O sırada kaldırımda yürüyen Ümit Köse, üzerine otomobilin geldiğini görünce korku içinde geri kaçarak kurtuldu.

GENÇ BİRİ OLMASAYDIM BENİ PARAMPARÇA ETMİŞTİ

Başına gelen olayı anlatan Ümit Köse, Yaya yolundan gidiyordum, arkadan bir fren sesi duydum. Araç çapraz bir şekilde kaldırıma doğru geliyordu ve hızlıydı. Üzerime geldi ileriye doğru koşsam kurtulmazdım, iki adım geri atladım. Yere düştüm sonra araba yan yattı, ağaca çarptı. Şu ağacı yıkması ne kadar hızlı olduğunu gösteriyor. Bana göre hızlıydı. Genç biri olmasaydım beni orada paramparça etmişti. Sürücünün durumu iyi dedi.

Kazada yaralanan olmazken lüks otomobilde hasar meydana geldi. Polis ekiplerinin kazayla ilgili çalışmalara devam ediyor.

BAKIRKÖY'DE LÜKS OTOMOBİL KALDIRIMA ÇIKTI; YAYA KAÇARAK SON ANDA KURTULDU
BAKIRKÖY'DE LÜKS OTOMOBİL KALDIRIMA ÇIKTI; YAYA KAÇARAK SON ANDA KURTULDU
BAKIRKÖY'DE LÜKS OTOMOBİL KALDIRIMA ÇIKTI; YAYA KAÇARAK SON ANDA KURTULDU
BAKIRKÖY'DE LÜKS OTOMOBİL KALDIRIMA ÇIKTI; YAYA KAÇARAK SON ANDA KURTULDU

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Taziye ziyaretine giden HDP'li eski vekilin aracı kaza yaptı! 7 kişi hastaneye kaldırıldı
Taziye ziyaretine giden HDP'li eski vekilin aracı kaza yaptı! 7 kişi hastaneye kaldırıldı
Otomobiliyle takla atan alkollü sürücü, 'keşke ölseydim' diyerek şarkı dinledi
Otomobiliyle takla atan alkollü sürücü, 'keşke ölseydim' diyerek şarkı dinledi
ABLASININ ELİNDEN KAÇTI, SÜRÜCÜNÜN DİKKATİ KURTARDI
ABLASININ ELİNDEN KAÇTI, SÜRÜCÜNÜN DİKKATİ KURTARDI
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Mustafa Varank Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Tolga Akış Sezen Aksu Düm Tek Tek Ebru Gündeş
Spor Arda Turan Aykut Kocaman Ahmet Nur Çebi Younes Belhanda Mario Balotelli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
BAKIRKÖY'DE LÜKS OTOMOBİL KALDIRIMA ÇIKTI; YAYA KAÇARAK SON ANDA KURTULDU - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.7.2021 17:01:04. #1.14#

title