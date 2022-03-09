Bakırköy'de İETT otobüsü çarptığı otomobili önünde sürükledi - Haberler

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Bakırköy'de İETT otobüsü çarptığı otomobili önünde sürükledi

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Bakırköy'de İETT otobüsü çarptığı otomobili önünde sürükledi

BAKIRKÖY'de İETT otobüsü, kavşakta çarptığı otomobili bir süre önünde sürükledi.

BAKIRKÖY'de İETT otobüsü, kavşakta çarptığı otomobili bir süre önünde sürükledi. Kazada otomobil içinde sıkışan sürücü yaralandı.

Kaza, dün saat 09.15 sıralarında Bakırköy Yeşilköy Mahallesi'ne Ziya Erdem Caddesi ile Çekmece Caddesi'nin kesiştiği kavşakta meydana geldi. Yeşilköy-Taksim seferini yapan İETT otobüsü, kavşakta önüne çıkan Gamze M.'nin kullandığı 34 EIK 856 plakalı otomobile yandan çarptı. Otobüs, otomobili bir süre önünde sürükledi. Kaza sonrası otomobil içinde sıkışan Gamze M.'yi itfaiye ekipleri bulunduğu yerden çıkardı. Yaralanan sürücü, sağlık ekipleri tarafından Bakırköy Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza sırasında İETT otobüsünün içinde yolcu olmadığı öğrenildi. Kavşaktaki kaza nedeniyle trafik akışı da bir süre tamamen durdu. Çekicinin otomobili kaldırmasının ardından iki cadde trafiğe açıldı.


Bakırköy'de İETT otobüsü çarptığı otomobili önünde sürükledi

Bakırköy'de İETT otobüsü çarptığı otomobili önünde sürükledi

Bakırköy'de İETT otobüsü çarptığı otomobili önünde sürükledi

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Yeşilköy, Otomobil, Kaza, İETT, Güncel, Haberler

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