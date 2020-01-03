Bakırköy'de hastanede doktorun darp edilme anı kamerada

03.01.2020 22:27 | Son Güncelleme: 03.01.2020 22:27

BAKIRKÖY Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde bir doktor, randevusu olmayan hastaya bakmadığı için darp edildi. Doktorun burnunun kırıldığı ve kafa travması yaşadığı öğrenildi. Doktorun darp edilme anları güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, bugün öğlen saatlerinde Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim Araştırma Hastanesi'nin D bloğunda yaşandı. İddiaya göre, genel cerrahi polikliniğinde asistan hekim doktor Burak Altunpak randevusu olmayan hastaya, randevulu hasta sayısının çok olduğunu ve kendisine öğleden sonra bakabileceğini söyledi. Doktorun önerisini kabul etmeyen, kimliği henüz öğrenilemeyen hasta, doktorla tartışmaya başladı. Bunu üzerine doktor 'beyaz kod' tutmak istedi. Bu duruma sinirlenen hasta doktoru darp etmeye başladı. Darp sonucu burnu kırılan ve kafa travması yaşadığı öğrenilen Burak Altunpak yoğun bakıma alındı ve tedavisine devam ediliyor.

SALDIRI ANI KAMERADA

Kaynak: DHA

Doktorun darp edilme anları güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, doktorun hastaya doğru yürüdüğü, hastanınsa doktora kafa attığı görülüyor.- İstanbul