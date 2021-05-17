Bakırköy'de drone destekli trafik denetimi
Bakırköy'de, Trafik Şube Müdürlüğü ekiplerince drone destekli trafik denetimi yapıldı.
Bakırköy'de, Trafik Şube Müdürlüğü ekiplerince drone destekli trafik denetimi yapıldı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Şubesi ekiplerince, Kennedy Caddesi mevkiinde, gerçekleştirilen drone destekli denetimlerde, kurallara uymayan sürücüler belirlendi.
Emniyet kemeri takmayan ve emniyet şeridi ihlali yapan sürücüler trafik ekiplerince durduruldu.
Kurallara uymayan sürücülere cezai işlem uygulandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Taha Erham Keleş