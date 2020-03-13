Bakırköy Adliyesi'nde koronavirüs temizliği Bakırköy Adliyesi'nde koronavirüs temizliği Bakırköy Adalet Sarayı koronavirüsten korunmak için dezenfekte edildi.

Bakırköy Adliyesi'nde koronavirüs temizliği

İSTANBUL - Bakırköy Adalet Sarayı koronavirüsten korunmak için dezenfekte edildi. Duruşma salonlarından hakim ve savcı odalarına kadar binanın her yerinde dezenfekte çalışması yapıldı.

Çin'de ortaya çıkıp kısa sürede dünyaya yayılan ve Türkiye'de de görülen koronavirüse yönelik alınan önlemler kapsamında Bakırköy Adliyesi'nde dezenfekte işlemi yapıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sağlık Müdürlüğü'nün görevlendirdiği 3 ekip, 6 personeliyle antiseptik dezenfektan kullanarak adliye binasında dezenfekte işlemi yaptı. Duruşma salonlarından hakim ve savcı odalarına kadar binanın her köşesi didik didik temizlendi.

Kaynak: İHA