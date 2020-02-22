: Bakırköy Adliyesi'nde avukata darp güvenlik kamerasında

22.02.2020 12:50 | Son Güncelleme: 22.02.2020 12:51

Bakırköy Adliyesi'nde bir avukatın darp edildiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde Avukat Aybars Adıgüzel'e birden fazla kişinin saldırıldığı görülüyor.

Bakırköy Adliyesi'nde 14 Şubat günü saat 13.00 sıralarında bir dosyada sanık avukatlığı yapan Aybars Adıgüzel birden fazla kişi tarafından darp ve tehdit edildi. O anları ise adliye koridorunda bulunan güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, Aybars Adıgüzel'e kalabalık bir grubun saldırdığı, uzaklaşmak istediğinde ise 3 kişi tarafından yumruklanarak darp edildiği görülüyor.

Öte yandan, olaya karışan 3 şüpheli gözaltına alınmış ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Serbest bırakılma kararına Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından itiraz edilerek yakalama kararı çıkarıldığı öğrenildi. Şüphelilerden Ç.Y. ile T.Y.'nin 'tehdit' 'kasten yaralama' ve 'hakaret' suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildiği de edinilen bilgiler arasında.

(Melike İnal/İHA)

Kaynak: İHA

Haber Videosu