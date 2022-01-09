BAKIMI YAPILAN LÜKS YATLAR KARGO GEMİSİ İLE GÖNDERİLİYOR

MARMARİS, MUĞLA (DHA) - MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde marinalarda bakımları yapılan milyon dolarlık motor yat, sürat teknesi ve yelkenliler, kargo gemisi ile sahiplerine gönderilmeye başlandı.

Karayip Adaları çevresinde Antigua ve Barbuda adlı ülke bayraklı ve özel bir şirkete ait 'Erık' adlı kargo gemisi, Marmaris Limanı'nın büyük rıhtımına demir attı. İlçe merkezi ve kırsal mahallelerdeki marinalarda bakımları bitirilen, fiyatları 1 milyon dolar ile 6 milyon dolar arasında değişen 5 lüks motor yat, 2 sürat teknesi ve 3 yelkenli tekne, kargo gemisine vinçlerle yüklendi. 138,37 metre uzunluğunda ve 21,34 metre genişliğindeki kargo gemisinin, gümrüklü limanda işlemleri tamamlandıktan sonra geldiği İspanya'nın Palma de Mallarco Adası'na gitmek için demir alacağı belirtildi. Marmaris Liman İşletmecilği Anonim Şirketi'nden bir yetkili, bakım için Avrupa'nın birçok ülkesinden lüks yat, sürat teknesi ve yelkenlilerin kargo gemileri ile bölgeye getirildiğini, böylece hem ucuz hem de daha risksiz bir sevkiyat yapıldığını bildirdi.