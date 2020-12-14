Profesörden skandal iddia: Almanya'daki huzurevlerinde binlerce yaşlı cinsel saldırıya uğruyor
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Profesörden skandal iddia: Almanya'daki huzurevlerinde binlerce yaşlı cinsel saldırıya uğruyor

14.12.2020 15:44 | Son Güncelleme: 14.12.2020 16:18
Profesörden skandal iddia: Almanya'daki huzurevlerinde binlerce yaşlı cinsel saldırıya uğruyor

Almanya'da bir profesör, araştırmalar sonucunda ülkedeki yaşlı ve bakıma muhtaç kişilerin bakımevleriyle yurtlarda cinsel tacize uğradığını söyledi. İstismarı yaşayanların 3 bin 400 ile 34 bin arasında olduğunu söyleyen profesör, "Bakıcılar ile yaşlılar tek başına kalıyor, bu da koşulları hazırlıyor. Rakamlar aslında daha yüksek" dedi.

Jena Yüksekokulu Öğretim Üyesi Prof. Olaf Scupin, uluslararası araştırmaların sonucuna göre Almanya'da yüzde bir ile binde bir oranında yaşlı ve bakıma muhtaç kişilerin bakımevleri ile yurtlarda cinsel tacize uğradığını söyledi. Konuyla ilgili rakam da veren Prof. Scupin, sayının 3 bin 400 ile 34 bin arasında değiştiğini belirtti.

"KARANLIKTA KALAN SUÇLAR VAR"

Prof. Scupin "Bana göre rakam daha da yüksek. Karanlıkta kalan rakamlar var. Yaşlılara yönelik yapılan cinsel tacizler istisnai değil. Bu bir suç. Bu alanda işleniyor. Maalesef bakım alanında bu suçu işlemek için koşullar hazır. Bakıma muhtaç ile çalışanlar arasında bir bağlılık var. Bakıcı ile yaşlılar odada tek başına kalabiliyorlar" dedi.

Profesörden skandal iddia: Almanya'daki huzurevlerinde binlerce yaşlı tacize uğruyor

5 KADIN HAKKINDA SORUŞTURMA

Bakımevleri ile yurtların kendi imajları için konuyu gündeme getirmediklerini de savunan öğretim üyesi, konunun açıklıkla tartışılması gerektiğini söyledi. Thüringen eyaletinde bakıma muhtaç 55 ve 86 yaşlarında iki kişiye yönelik cinsel saldırıda bulunan beş kadın çalışan hakkında savcılık soruşturma yürütüyor.

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