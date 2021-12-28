Bakım esnasında asansöre sıkışarak hayatını kaybeden genç toprağa verildi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bakım esnasında asansöre sıkışarak hayatını kaybeden genç toprağa verildi

Bakım esnasında asansöre sıkışarak hayatını kaybeden genç toprağa verildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bursa'da asansörle duvar arasında sıkışarak hayatını kaybeden genç toprağa verildi.

BURSA (İHA) - Bursa'da asansörle duvar arasında sıkışarak hayatını kaybeden genç toprağa verildi.

Olay, dün öğle saatlerinde Çekirge semtinde hizmet veren lüks bir otelde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Umut Can Türk (24), Zübeyde Hanım Caddesi üzerinde bulunan otelin asansör bakımlarını yapmak için işe başladı. Kısa süre sonra asansör henüz bilinmeyen bir sebeple hareket etmeye başladı. Teknisyen Türk, asansör kabini ve bina boşluğu arasında sıkışarak hayatını kaybetti. Feci olayın ardından polis ekipleri otel ve çevresinde güvenlik tedbiri alırken, Umut Can Türk'ün cansız bedeni sıkıştığı yerden çıkarılarak Bursa Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Olayla alakalı soruşturma başlatıldı.

Bugün öğle namazını müteakip Kuyulu Camiinde kılınan cenaze namazının ardından Türk'ün cenazesi Turanköy mezarlığına defnedildi. - BURSA

Bakım esnasında asansöre sıkışarak hayatını kaybeden genç toprağa verildi

Bakım esnasında asansöre sıkışarak hayatını kaybeden genç toprağa verildi

Bakım esnasında asansöre sıkışarak hayatını kaybeden genç toprağa verildi

Bakım esnasında asansöre sıkışarak hayatını kaybeden genç toprağa verildi

Bakım esnasında asansöre sıkışarak hayatını kaybeden genç toprağa verildi

Nişanından dönen genç iş adamı kazada hayatını kaybetti! Geriye mutluluk dolu bu kare kaldı

Nişanından dönen genç iş adamı kazada hayatını kaybetti! Geriye mutluluk dolu bu kare kaldı

 Çöp kovası hırsızlığı kamerada! Kullandıkları yöntem pes dedirtti

Çöp kovası hırsızlığı kamerada! Kullandıkları yöntem pes dedirtti

 Dezenfektan şakasının sonu faciayla bitti! Arkadaşının yaktığı çocuktan kahreden haber

Dezenfektan şakasının sonu faciayla bitti! Arkadaşının yaktığı çocuktan kahreden haber

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title