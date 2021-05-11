Özcan Deniz ve Feyza Aktan'ın çocuğunun bakıcısı suskunluğunu bozdu: Babasına 'dede' dedirtiyordu
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Özcan Deniz ve Feyza Aktan'ın çocuğunun bakıcısı suskunluğunu bozdu: Babasına 'dede' dedirtiyordu

Özcan Deniz ve Feyza Aktan'ın çocuğunun bakıcısı suskunluğunu bozdu: Babasına 'dede' dedirtiyordu
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Geçtiğimiz yıl anlaşmalı boşanan Özcan Deniz ve Feyza Aktan arasındaki sular durulmuyor. Deniz, çocuğunu göremediği için Aktan'a velayet davası açmasının ardından çocuğun bakıcısı olan kadından davanın seyrini değiştirecek sözler geldi. Bakıcı kadın, "Kuzey'e ilgisi ve anne sevgisi yoktu. Babasını 'dede' diye öğretiyordu" ifadeleri kullandı.

Feyza Aktan, 2018'de Özcan Deniz'le nikâh masasına oturarak adını duyurdu. Ancak çiftin mutluluğu kısa sürdü. 15 ay evli kalan Aktan ve Deniz anlaşmalı olarak boşandı. Aktan, Deniz'in kendisine şiddet uyguladığını öne sürerken Deniz ise Aktan'ın 3 yaşındaki oğulları Kuzey'le görüşmesini engellediğini iddia ederek eski eşine velayet davası açtı.

İkilinin boşanmanın ardından yaşadıkları kavga gündemden düşmezken çiftin oğullarına doğduğu günden bu yana bakan bakıcı, çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"ANNE İLGİSİ, SEVGİSİ YOKTU"

Naz isimli bakıcı, Kuzey'e doğduğundan beri baktığını, annesinin sürekli evde ikisini yalnız bırakıp, gezmeye ve spora gittiğini söyledi. Bakıcı kadın, "Evde Kuzey'le çok aç kalıyorduk. Sürekli komşulara ve arkadaşlarına gönderiyordu. 'Özcan'a söyleme seni işten atarım' diye tehdit ediyordu. Sürekli yalnız ve aç bırakıp arayıp sormuyordu. Gece geç geliyordu. Kuzey benimle yatıyordu. Kuzey'e ilgisi ve anne sevgisi yoktu. Benim en büyük hatam evlenip çocuk yapmak diyordu" ifadelerini kullandı.

Özcan Deniz ve Feyza Aktan'ın çocuğunun bakıcısı suskunluğunu bozdu: Babasına 'dede' dedirtiyordu

"ŞİDDET UYGULADI"

Aktan'ın kendisine fiziksel şiddet uyguladığını açıklayan bakıcı kadın, Feyza Aktan'ın Özcan Deniz için "Babasına dede dedirtip kaydetmiş ve Özcan Deniz aradığında, 'Bak deden arıyor' diyerek telefonu Kuzey'e veriyordu. Kuzey de yeni konuşmaya başladığında 'dede' diyordu. Bir gün Özcan Deniz eve geldi. Kuzey'i gezdirdi. Sonra hep 'dede dede' dedi. Özcan Deniz de şaşırdı. Ben bir şey demedim" diye konuştu.

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