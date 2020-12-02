Baki ne demek? Baki TDK anlamı ve cümle içinde kullanımı!

Baki sözcüğü günlük hayatta sıklıkla kullanılan kelimelerden biridir. Fakat bazı kelimeler, yanlış kullanılabilmekte. Bu yüzden baki kelimesinin anlamı sıklıkla aranan kelimeler arasında. Peki, baki eş anlamlısı var mı? Baki ne anlama gelmekte? Baki nasıl yazılır? Bakinin kökeni nedir? Bakilik ne demektir?

Baki Arapça kökenli olarak Türkçeye yerleşmiş olan sözcüklerden biridir. Özellikle gündelik yaşamın içerisinde sıkça tercih edilen kelimeler arasında yer alıyor. Aynı zamanda yazılı kaynaklar ve edebi metinlerde de çok fazla karşılaşılan bir sözcüktür. Pek çok insan bu konuda araştırma yapmakta ve gerçek anlamını öğrenmeye çalışmaktadır. Peki, baki ne demek? Baki nedir? Baki TDK anlamı hakkında bilinmesi gerekenler.

BAKİ NE DEMEK?

Baki kelimesinin anlamı 'sürekli, kalıcı ve daimi' olarak geçmektedir. Günlük yaşam içerisinde de bu anlamlar üzerinden kullanılır. Herhangi bir durum ya da olay karşısında bu unsurun devamlı gerçekleşeceği anlamı taşımaktadır.

BAKİ NEDİR?

Baki hem sözlü hem de yazılı olarak çok sık kullanılan kelimelerden biridir. Yapılan bir etkinin kalıcı ve sürekli olacağına anlatır. Bunu bir örnekle açıklamak gerekirse;

"Arkadaşlığımız baki kalacak"

Burada dostluğun sürekli ve sonsuza kadar devam edeceği anlatılmaktadır. Bu şekilde farklı anlamları üzerinde de cümle içerisinde kullanılabilir.

BAKİ TDK ANLAMI VE CÜMLE İÇİNDE KULLANIMI

Türk Dil Kurumu açısından bakıldığında baki kelime 'kalıcı, daimi, sürekli' anlamları taşımaktadır. Bu anlamları üzerinden cümle içerisinde kullanabilir; amaca uygun olarak değerlendirebilirsiniz. Türkiye'de her ne kadar eş anlamlı farklı karşılıkları olsa dahi, yerleşmiş bir sözcük olarak halk arasında sıkça öne çıkmaktadır. Özellikle edebi metinlerde ve yazılı kaynaklarda çok sık rastlamak mümkün.

BAKİLİK NE DEMEKTİR?

Bakilik, baki kelimesinden türemiştir. Baki olma, sonsuz olma, daimi kalıcı olma anlamlarına gelmektedir. Süreklilik anlamı ile de kullanılmaktadır.