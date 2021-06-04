Bakanlık Birimlerinden Gönderilen Kep İletilerinin Açılamama Sorunu

Bilindiği üzere Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi talimatı ile tüm kamu kurum ve kuruluşları 30 Nisan 2021 tarihinde e-yazışma 1. 3 versiyonundan 2. 0 versiyonuna geçiş yapmış; bu geçişle birlikte resmi yazışmalarda kullanılan e-yazışma teknik rehberi kuralları değişmiştir.

Bilindiği üzere Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi talimatı ile tüm kamu kurum ve kuruluşları 30 Nisan 2021 tarihinde e-yazışma 1. 3 versiyonundan 2. 0 versiyonuna geçiş yapmış; bu geçişle birlikte resmi yazışmalarda kullanılan e-yazışma teknik rehberi kuralları değişmiştir.

Bu geçiş ile birlikte Bakanlığımızdan kendilerine KEP iletisi gönderilen Gerçek ve Tüzel kişilerden son zamanlarda KEP iletilerini görüntüleyemediklerine dair bildirimler almaktayız.

Bugüne kadar KEP iletilerini görüntülemekte kullanılan İmzager yazılımı yerine eyp 2. 0'a uyumlu İMZAGER KURUMSAL sürümü kullanılması halinde KEP iletilerinin görüntülenememe sorunun çözülmüş olacağını tüm vatandaşlarımıza duyururuz.

Yazılımın indirileceği link: https://yazilim. kamusm. gov. tr/? q=tr/imzager_kurumsal

Kaynak: Habermetre