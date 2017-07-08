Bakanlık, 15 Temmuz'un En Özel Karelerini Belirledi

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığınca, 15 Temmuz darbe girişiminde yaşananların unutturulmaması, gelecek nesillere aktarılması amacıyla düzenlenen "15 Temmuz Fotoğraf Yarışması"nda Anadolu Ajansı, birincilik ödülü almaya hak kazandı.



Bakanlıkça 27 Haziran'da başvuruları alınmaya başlanan "15 Temmuz Fotoğraf Yarışması"nın sonuçları belli oldu.



Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimini engelleyebilmek, milli iradeye sahip çıkmak için canları pahasına sokaklara çıkarak şehit ve gazi olan vatandaşların anısına düzenlenen fotoğraf yarışmasında, 15 Temmuz'un tarihe iz bırakacak kareleri yarıştı.



Darbe girişimini engellemek için verilen mücadelenin unutturulmaması, gelecek nesillere aktarılması amacıyla başlatılan yarışmada, 304 eser değerlendirmeye alındı.



Bakanlığa bağlı Şehit Yakınları ve Gaziler Dairesi Başkanlığı öncülüğünde düzenlenen ve seçici kurulunda Bakanlık Müsteşar Yardımcısı Vekili Ayşe Kardaş, Şehit Yakınları ve Gaziler Dairesi Başkanı Gamze Ayrım ile fotoğraf sanatçıları Ozan Sağdıç, Reha Bilir ile Ahmet Bozkurt'un yer aldığı yarışmada, mail yoluyla gönderilen eserler arasından ödüle layık görülenler belirlendi.



Anadolu Ajansı'na birincilik ödülü



15 Temmuz'un en unutulmaz anlarının fotoğraf karelerine yansıtıldığı ve toplamda 30 eserin belirlendiği yarışmada, Anadolu Ajansı Foto Muhabiri Fatih Kurt'un "Yeniden Doğuş-1" eseri birincilik, İhsan İlze'nin "Nöbete Devam" eseri ikincilik ve Ersin Berk'in "Bayrak" isimli eseri ise üçüncülük ödülünü almaya değer bulundu.



Öte yandan, Anadolu Ajansı Foto Muhabiri Elif Öztürk Özgöncü'nün "Millet Ayakta" ve "Yediden Yetmişe" isimli eserleri yarışmaya yönelik açılacak sergide yer alacak.



Yarışma kapsamında birinciye 10 bin, ikinciye 7 bin 500, üçüncüye 5 bin lira ödül verilecek, mansiyon ödülü alan üç kişi de 2'şer bin lira alacak.



Ödüllerin dağıtımı ve eserlerin yer aldığı sergini açılışı, 13 Temmuz Perşembe günü Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenecek törenle gerçekleştirilecek.