18 haftalık hamile Bengü, Bakanlığın tavsiyesine rağmen koronavirüs aşısı oldu
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18 haftalık hamile Bengü, Bakanlığın tavsiyesine rağmen koronavirüs aşısı oldu

Haberler.com / Barış Yahya Çinçin - Haberler | Magazin

Müzisyenlerin aşıda öncelik kapsamına alınmasının ardından aşı yaptıran isimlerden biri de şarkıcı Bengü oldu. 18 haftalık hamile Bengü'nün aşı yaptırması, Sağlık Bakanlığı'nın hamilelerle ilgili tavsiyesini de yeniden akıllara getirdi. Bakanlık, mRNA aşısı yaptırmak isteyen hamilere, "Gebelikte COVID-19 mRNA aşısının uygulanmasına ilişkin veri bulunmamaktadır" uyarısında bulunmuştu.

Koronavirüs salgınından en çok etkilenen gruplar arasında yer alan ve uzun süredir sahnelere çıkamayan müzisyenler, Sağlık Bakanlığı tarafından verilen kararla, bir nebze de olsa rahatlamıştı. Müzisyenlerin aşıda öncelik kapsamına alınmasının ardından ikinci çocuğuna hamile olan ünlü şarkıcı Bengü de BioNTech aşısı yaptırdı. Ancak 18 haftalık hamile olan Bengü'nün aşı olması, hamilelerle ilgili tartışmaları yeniden gündeme getirdi.

BAKANLIK: ELİMİZDE VERİ YOK

Sağlık Bakanlığı, koronavirüs aşısı yaptırmak isteyen hamilerle ilgili yayınladığı uyarıda, "Gebelikte COVID-19 mRNA aşısının uygulanmasına ilişkin veri bulunmamaktadır. COVID-19'u ağır geçirme riski yüksek olan gebelere kendi istekleri halinde aşı uygulanabilir. Aşının gebeliğin ilk üç ayında uygulanmaması tercih edilir" ifadelerinin yer aldığı bir rehber yayınlamıştı. Bengü'nün Bakanlığın tavsiyesine rağmen aşı yaptırması, dikkat çekti.

"3. AYDAN SONRA AŞIMIZI GÜVENLE YAPTIRABİLİRİZ"

Şarkıcı Bengü, konuyla ilgili çok soru alması sonrasında, aşı olurken çekildiği anların altına bir de not düştü. Bengü, Instagram hesabından yayınladığı notta şu ifadelere yer verdi:

Sağlık Bakanlığı'mızın aşı programında müzisyenlerin de aşılanmaya başlamasıyla birlikte, bugün ben de aşımı oldum... Bu konuda çok soru aldığım için de çok kıymetli hekimlerimize danışarak, başta sevgili doktorumuz Prof. Dr. Ferhat Çekmez'den de edindiğim bilgilerimi sizlerle paylaşmak isterim.

Herkes gibi biz gebelerin de aşılanması çok önemli. Özellikle 3.ay bittikten sonra koronavirüs aşılarından herhangi birini güvenle yaptırabiliriz.

"ANTİKORLAR BEBEĞE DE GEÇİYOR"

Gebelikte bağışıklık sistemimiz de biraz baskılandığı için aşı olmak çok daha önemli hale gelmektedir. Vücudumuzda oluşan antikorlar bebeğimize de geçeceği için bebeklerimiz de doğduklarında koronavirüse karşı doğal bağışıklık kazanmış olacaklar.

"HEM KENDİMİZİ HEM BEBEĞİMİZİ KORUMUŞ OLURUZ"

Aşı ile hem kendimizi hem bebeklerimizi korumuş olacağız. Devletimize, Sağlık Bakanlığı'mıza, ve tüm sağlık çalışanlarına sonsuz sevgiler ve teşekkürler. Oğluma ve bana şifa olsun inşallah.

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- Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
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