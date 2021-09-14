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Bakanlar Varank ve Pakdemirli'nin katılımıyla Proyem Polatlı Yem Fabrikası açıldı

AA / Deniz Çiçek Palabıyık - Haberler | Güncel
Bakanlar Varank ve Pakdemirli'nin katılımıyla Proyem Polatlı Yem Fabrikası açıldı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin katılımıyla, günde 2 bin 400 ton yem üretme kapasitesine sahip Proyem Polatlı Yem Fabrikası'nın açılışı gerçekleştirildi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin katılımıyla, günde 2 bin 400 ton yem üretme kapasitesine sahip Proyem Polatlı Yem Fabrikası'nın açılışı gerçekleştirildi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Ankara'nın tarım ve hayvancılıkta öne çıkan ilçelerinden Polatlı, yeni bir yatırıma ev sahipliği yaptı.

Proyem'in yeni yem fabrikası için Polatlı Organize Sanayi Bölgesi'nde düzenlenen açılış törenine, bakanlar Varank ve Pakdemirli ile AK Parti Ankara milletvekilleri Lütfiye Selva Çam, Asuman Erdoğan ve Orhan Yegin katıldı.

Varank, açılış töreninde yaptığı değerlendirmede, Proyem'in yakın zamanda Diyarbakır'daki fabrikasının temelini attıklarını ve o yatırımın tamamlandığında ülkenin en büyük yem fabrikası olacağını anımsattı. Bakan Varank, "200 milyon liralık yatırımla kurulan Polatlı'daki bu fabrikada büyükbaş ve kanatlı hayvan yemi üretilecek." ifadelerini kullandı.

Bakan Pakdemirli de Matlı Holding'in tarım alanında iyi yatırımlar yaptığına dikkati çekerek, "Çok sayıda istihdam oluşturacak bu yatırım, tarım ve orman sektörüne büyük katkı sağlayacak." değerlendirmesinde bulundu.

Kurdele kesiminin ardından Matlı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Özer Matlı ile Matlı Holding Genel Müdürü Önder Matlı, Varank ve Pakdemirli'ye yürüttükleri çalışmalar ve yatırım planlarına ilişkin bilgi verdi.

Matlı Holding bünyesinde faaliyet gösteren Proyem Polatlı Yem Tesisi, 38 bin metrekare alan üzerine kurulu bulunuyor. Tesis, ham madde alım hatları, dikey silolar, yatay depolar ve dikey mamul silolarından oluşuyor. Günde 2 bin 400 ton yem üretme kapasitesine sahip fabrikada, ham madde girişinden mamul çıkışına kadar tüm süreçler otomasyonla kontrol ediliyor. Fabrika, günde yaklaşık 2 bin tona kadar sevkiyat kapasitesiyle bölgedeki hayvan yetiştiricisine hizmet veriyor.

Bakan Varank, kısa süre önce Proyem'e ait Diyarbakır'daki Türkiye'nin en büyük entegre yem fabrikasının temelini de atmıştı. Diyarbakır 1. Karma Organize Sanayi Bölgesi'ndeki üretim tesisi, Proyem'in Türkiye çapındaki 9'uncu yem fabrikası olacak.

AA / Deniz Çiçek Palabıyık - Son Dakika Haberleri
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Haber: Bakanlar Varank ve Pakdemirli'nin katılımıyla Proyem Polatlı Yem Fabrikası açıldı - Haberler
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