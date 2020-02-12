Bakanlar Soylu ve Kurum, depremden etkilenen Pütürge'de incelemelerde bulundu

12.02.2020 16:58 | Son Güncelleme: 12.02.2020 17:16

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki depremden etkilenen Malatya'nın Pütürge ilçesinde incelemelerde bulundu.

Malatya Valiliğindeki deprem değerlendirme toplantısının ardından Pütürge ilçesine geçen Soylu ve Kurum Kaymakam Recep Aydın ile Arguvan Kaymakamı Abdullah Şahin tarafından karşıladı.

İlçede depremzedeler için hayata geçirilecek Tarımköy Uygulaması'nın yapılacağı alanda incelemelerde bulunan Soylu ve Kurum, ardından Taşbaşı Mahallesi'nde konteyner kent kurulacak alanı gezdi.

Pütürge Kaymakamlığını da ziyaret eden Soylu ve Kurum, ardından ilçe merkezinde bir kahvehanede çay içti, depremzedelerle görüşüp sorun ve taleplerini dinledi.

Depremde ağır hasar gören Pütürge Belediyesi binasında da incelemelerde bulunan Soylu ve Kurum, vatandaşlarla bir süre sohbet ettikten sonra ilçeden ayrıldı.

Bakanlar Soylu ve Kurum'a İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Mücahit Demirtaş, Vali Aydın Baruş, Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Mehmet Güllüoğlu, Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanı Ömer Bulut, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ve diğer ilgililer eşlik etti.

Kaynak: AA