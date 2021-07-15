Bakanlar Soylu, Kurum ve Karaismailoğlu, Rize'de afet bölgesindeki incelemelerini sürdürdü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Bakanlar Soylu, Kurum ve Karaismailoğlu, Rize'de afet bölgesindeki incelemelerini sürdürdü

Bakanlar Soylu, Kurum ve Karaismailoğlu, Rize'de afet bölgesindeki incelemelerini sürdürdü
Anadolu Ajansı / Hakan Burak Altunöz - Haberler | Güncel

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Rize'deki sel ve heyelana ilişkin, geçmişte aldıkları tedbirlerin ne kadar önleyici olduğunu gördüklerini belirterek, "Aynı tedbirleri artırarak devam ettirmekle mükellefiz." dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Rize'deki sel ve heyelana ilişkin, geçmişte aldıkları tedbirlerin ne kadar önleyici olduğunu gördüklerini belirterek, "Aynı tedbirleri artırarak devam ettirmekle mükellefiz." dedi.

Bakan Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Güneysu ilçesi ve bazı beldelerinde meydana gelen sel ve heyelanlar nedeniyle incelemelerini sürdürdü.

Soylu, Güneysu ilçe merkezinde gazetecilere yaptığı açıklamada, selin ve afetin ortaya koyduğu yaraları sarmaya çalıştıklarını söyledi.

Aynı zamanda karşı karşıya kalınan durumla ilgili tespitleri sürdürdüklerini ifade eden Soylu, " 8 vatandaşımız kayıptı, 6 vatandaşımız vefat etti, rahmet diliyoruz. Biraz önce de bir vatandaşımızın cenaze törenine katıldık. Diğer vatandaşlarımıza da uğradık ve taziyelerimizi ilettik." diye konuştu.

Soylu, tüm kurumların Rize'de çalışmalarını birçok alanda sürdürdüğünü belirterek, tüm ekiplerin hem kapalı köy yollarını açmaya çalıştığını hem de kesilen suları tamir ederek vatandaşların evine su ulaştırmaya çalıştığını dile getirdi.

Bir iki yerde kısmi de olsa elektrik kesintisinin bulunduğunu aktaran Bakan Soylu, şunları kaydetti:

"Özellikle bu trafolara su girmesinden dolayı bazen de yüksek gerilimde olan arızaların onarımı sağlanacak. O konuda ciddi bir çalışma söz konusu. Bunların hepsi yerine gelir ama giden canlarımız için Allah'tan rahmet diliyoruz. Burada bütün gücümüz ve anlayışımızla vatandaşımızın yanındayız. Allah beterinden korusun. Almamız gereken tedbirler var. Geçmişte aldığımız tedbirler var ve bunların aslında bu selde ne kadar önleyici olduğunu gördük. Aynı tedbirleri artırarak devam ettirmekle mükellefiz. Coğrafyamız aşırı yağış sonucu oluşan toprağın yumuşamasıyla sele maalesef imkan tanıyor. Bunun için vatandaşlarımızla el birliğiyle, bundan sonra atacağımız adımlarla bir daha felaketlerle karşılaşmamak için bütün birimlerimiz gerekli çalışmaları yapıyor."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Burak Altunöz

Son dakika... Anne babasını köye getirmek için İstanbul'a gitti, selde hayatı kurtuldu
Son dakika... Anne babasını köye getirmek için İstanbul'a gitti, selde hayatı kurtuldu
Acı haberler peş peşe geliyor! Rize'deki sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 6'ya yükseldi
Acı haberler peş peşe geliyor! Rize'deki sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 6'ya yükseldi
Sel ve heyelanlar nedeniyle kaybolan kişilerden birinin cesedine ulaşıldı
Sel ve heyelanlar nedeniyle kaybolan kişilerden birinin cesedine ulaşıldı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Meral Akşener Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Acun Ilıcalı Demet Akalın Zeynep Bastık Şahan Gökbakar
Spor Balotelli Arda Turan Fatih Terim Şenol Güneş Volkan Demirel
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Bakanlar Soylu, Kurum ve Karaismailoğlu, Rize'de afet bölgesindeki incelemelerini sürdürdü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.7.2021 18:58:43. #1.15#

title