Bakanlar Soylu, Koca ve Kurum, Yakup Kılıç Spor Salonu'nda kalan depremzedeleri ziyaret etti
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun depremzedelerle sohbet etmesi Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un depremzedelerle sohbet etmesi Bakanların ayrılışı ELAZIĞ - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Elazığ'da Yakup Kılıç...
26.01.2020 02:09 | Son Güncelleme: 26.01.2020 02:12
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun depremzedelerle sohbet etmesi
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un depremzedelerle sohbet etmesi
Bakanların ayrılışı ELAZIĞ - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Elazığ'da Yakup Kılıç Spor Salonu'nda kalan depremzedeleri ziyaret etti.
Kaynak: AA