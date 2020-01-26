Bakanlar Soylu, Koca ve Kurum, Yakup Kılıç Spor Salonu'nda kalan depremzedeleri ziyaret etti
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Bakanlar Soylu, Koca ve Kurum, Yakup Kılıç Spor Salonu'nda kalan depremzedeleri ziyaret etti

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun depremzedelerle sohbet etmesi Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un depremzedelerle sohbet etmesi Bakanların ayrılışı ELAZIĞ - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Elazığ'da Yakup Kılıç...

26.01.2020 02:09 | Son Güncelleme: 26.01.2020 02:12
Bakanlar Soylu, Koca ve Kurum, Yakup Kılıç Spor Salonu'nda kalan depremzedeleri ziyaret etti

İçişleri Bakanı 'nun depremzedelerle sohbet etmesi

Çevre ve Şehircilik Bakanı 'un depremzedelerle sohbet etmesi

Bakanların ayrılışı ELAZIĞ - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Elazığ'da Salonu'nda kalan depremzedeleri ziyaret etti.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Bakanlar Soylu, Koca ve Kurum, Yakup Kılıç Spor Salonu'nda kalan depremzedeleri ziyaret etti
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