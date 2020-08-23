Bakanlar, sel felaketinde mahsur kalanlara kepçe ile ulaştı! O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi Sel felaketinin yaşandığı Giresun'da incelemelerini sürdüren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Dereli ilçesinde mahsur kalan vatandaşlara iş makinesi operatörünün kepçesi üzerinde ulaştı.

Selin vurduğu Giresun'da incelemelerini sürdüren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Dereli ilçesinde bir mahallede mahsur kalan vatandaşlara iş makinesi operatörünün kepçesi üzerinde ulaştı.

VATANDAŞLARA GEÇMİŞ OLSUN DİLEKLERİNDE BULUNDULAR

Yaklaşık 30 kişinin bulunduğu alana iş makinesi kepçesi üzerine ulaşan bakanlar, vatandaşlara geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

CEP TELEFONU KAMERASIYLA GÖRÜNTÜLENDİ

Öte yandan, bakanların bu anları, bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

ÖLÜ SAYISI 5'E YÜKSELDİ

Giresun'da dün akşam saatlerinde başlayan sağanak yağmur nedeniyle 7 ilçede sel ve heyelan meydana geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, sel felaketiyle ilgili olarak "İlk aldığımız bilgiler 5 ölümüz olduğu yönünde" dedi. Afet bölgesinden açıklama yapan İçişleri Bakanı Soylu, 11 vatandaşımızın kayıp olduğunu, 153 kişinin kurtarıldığını iletti.

Kaynak: DHA