Bakanlar Dönmez ile Varank, Ağrı Valisi Varol'u ziyaret etti

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ağrı Valisi Osman Varol'a ziyarette bulundu.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ağrı Valisi Osman Varol'a ziyarette bulundu.

Kentin Diyadin ilçesine bağlı Mollakara köyündeki Koza Altın-Gümüş Madeni Tesisi Temel Atma Töreni'ne katılmak için kente gelen Bakan Dönmez ile Varank, ilçedeki tören sonrası helikopterle il merkezine geldi.

Varol'u makamında ziyaret eden Dönmez ve Varank'a ziyaretlerinde, AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi ve İl Başkanı Halil Özyolcu da eşlik etti.

Dönmez ve Varank, basına kapalı gerçekleşen görüşmenin ardından valilik binası önünde hatıra fotoğrafı çektirip kentten ayrıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlhami Erkılıç