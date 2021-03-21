Bakanlar değişecek mi? Hangi bakanlıklar değişecek? Kabinede büyük değişiklik iddiası!

Odatv yazarı Hürrem Elmasçı, 22 Mart Pazartesi günü yapılacak kabinede kapsamlı bir değişikliğe gidileceğini öne sürdü.

KABİNEDE BAKANLIKLAR DEĞİŞECEK İDDİASI

"Yer yerinden oynayacak" başlıklı yazısında, değişecek bakanların listesini açıklayan Elmasçı'ya göre Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu görevlerinden alınacak.

Ancak Elmasçı'nın iddiasına göre Soylu'nun görevden alınışı ise Cumhurbaşkanı Yardımcılığı görevine getirilmek üzere bir üst makama çıkarılmak için olacak.