Bakanın müjdesi Romanları coşturdu

BALIKESİR - Gençlik Spor Bakanı Dr. Muharrem Kasapoğlu bir dizi ziyaret için geldiği Balıkesir'de, AK Partili Altıeylül Belediye Başkan Adayı Hasan Avcı'ya destek vermek için mitinge katıldı. Gümüşçeşme Mahallesi'nde Roman vatandaşlarla buluşan Bakan Kasapoğlu gençlere spor tesisleri sözünü verirken, Atatürk Stadyumu'nun yenileneceği müjdesini verdi. Müjdeyi alan Romanlar, büyük coşku yaşadı.

Cumhur İttifakı için 31 Mart seçimlerinde oy isteyen Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Muharrem Kasapoğlu, Türkiye'nin gelişmesini istemeyenlere Osmanlı tokadı vurulacağını söyledi. Bakanın spor tesisleri müjdelerini duyan Roman vatandaşlar miting sonrası sahneye çıkarak göbek attı.

Gümüşçeşme Mahallesi'ndeki miting Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Yücel Yılmaz ile Altıeylül Belediye Başkan Adayı Hasan Avcı'nın açılış konuşmalarıyla başladı. Daha sonra vatandaşlara seslenen Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Muharrem Kasapoğlu konuşmasında, "Sizinle her şeye varız biz. Sizler bizi hiçbir zaman yalnız bırakmadınız. Bu aziz davayı, bu kutlu davayı, bu asil lideri hiçbir zaman yalnız bırakmadınız. Başımızı öne eğdirmediniz. Biz sizlerle inşallah bu asil ülkenin, bu kutlu coğrafyanın geleceğe, aydınlığa doğru yürüyüşünde ilelebet, payidar olacak bu şanlı bayrağın altında hep birlikte, beraber olacağız. Gayretle, samimiyetle, tevazuyla, gece-gündüz demeden, dur-durak bilmeden üretmeye, çalışmaya, taş üstüne taş koymaya devam edeceğiz. Çünkü siz aziz milletimiz; değerli Balıkesirliler, Kuvayi Milliye'nin sembolü şehir Balıkesir, sizler her şeyin en iyisine, en güzeline layıksınız. Bu gençler için, bu pırıl pırıl çocuklarımız için inşallah hep birlikte el ele, omuz omuza vereceğiz, tüm kirli ittifaklara karşı bir olacağız, beraber olacağız, Balıkesir'in o gür nidasını 31 Mart'ta tüm dünyaya haykıracağız inşallah" diye konuştu.

Gençlik ve Spor Bakanı Gümüşçeşme mitinginde Balıkesirspor'un maçlarını oynadığı Atatürk Stadyumu'nda yenileme çalışmaları yapacaklarını belirterek, "Ben de Balıkesirli sayılırım, ben de Manisalıyım. O yüzden sizlere inşallah bugüne kadar olduğu gibi tüm memleketimize, hiçbir ayrım gözetmeksizin insanlarımız için çalışmaya, hizmet etmeye devam edeceğiz. Çok güzel adaylarımız var. Büyükşehir'de Yücel Yılmaz başkanımız var. Kendisiyle biz bu süreçte çok güzel çalışmalar yaptık. Çok başarılı bir geçmişi var ve inşallah kendisine Büyükşehir'de Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın tüm imkanlarını Balıkesir halkının emrine sunacağız. Balıkesir'den hep birlikte şampiyonlar, dünya şampiyonları çıkaracağız. Balıkesirspor bizim için önemli. Balıkesirspor'u elbette sizler çok iyi takip ediyorsunuz. İnşallah stadı da sizlere layık hale getirmek için 31 Mart'tan sonra çalışmalara başlayacağız. Daha modern bir stadı inşallah aşama aşama sizlerin hizmetine sunacağız aynı şekilde" dedi.

Gümüşçeşmeli gençlerin halı saha isteklerini kırmayan Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Muharrem Kasapoğlu Altıeylül ilçesine yapılacak tesislerle ilgili müjdeler vererek, "Önümüzde seçim için iki gün daha çalışmamız lazım gece-gündüz. Çünkü hem Balıkesir'den hem Altıeylül'den hem de diğer ilçelerimizden çok yüksek oranla Cumhur İttifakımızı çok güçlü bir şekilde Balıkesir'de muzaffer kılmamız lazım. Si de buna hazırsınız inşallah değil mi? Bu gençlerimiz Gümüşçeşme'ye halı saha istiyorlar. Ben de diyorum ki Gümüşçeşme'nin gençlerine futboldan, voleyboldan, basketboldan oluşan semt sahası hayırlı uğurlu olsun. Sadece Gümüşçeşme'ye değil, Altıeylül'de inşallah değişik mekanlara, her mahalleye olacak şekilde semt sahaları inşa edeceğiz ve orada tüm vatandaşlarımız, genç-yaşlı, kadın-erkek demeden spor yapacaklar. Hayırlı uğurlu olsun. Bunun yanında biz bakanlık olarak bir politikamız var. Diyoruz ki yüzme bilmeyen kalmasın. Herkese yüzme öğreteceğiz ve inşallah yüzme şampiyonları çıkaracağız Balıkesir'den, Altıeylül'den. Ama önceliğimiz Altıeylül'de iki tane yer tespit etti Hasan Avcı başkanımız. Gazi Osman Paşa ve Bahçelievler Mahallesi'ne kadınlarımızın önce kullanacağı şekilde iki tane havuz yapacağız, hayırlı uğurlu olsun. Kadınlarımız bu toplumun öncüsü. Onlar spor yaparsa herkes yapar. Tüm tesislerimizi önce onların hizmetine sunacağız. Bunun yanında Altıeylül ilçemizde tenis kortlarından oluşan bir spor bölgesi tespit ediyoruz. Onu da inşallah yılsonuna kadar sizlerin hizmetine sunacağız. Semt sahalarımızı, yüzme havuzlarımızı söyledim. Bununla birlikte Konakpınar'da doğa sporlarına uygun bir alan var. Orasını da hızlı bir şekilde sizlerin hizmetine sunmak için yılsonuna kadar tüm çalışmamızı tamamlayacağız. Sporu tabana yayma politikamız var. Herkesin spor yapmasını istiyoruz. Spor engel tanımız diyoruz. Bu yüzden kadın-erkek, genç-yaşlı, engelli-engelsiz demeden tüm vatandaşlarımızın spora erişimini kolaylaştırmak için tüm bu tesislerimizi, buradaki yerel yöneticilerimizle el ele verip; Büyükşehir'de Yücel Yılmaz'la, Altıeylül'de Hasan Avcı'yla inşallah el ele vereceğiz, her şey sizlerin emrine amade kılmak için çalışacağız ve hızlı bir şekilde tamamlayacağız" diye konuştu.

Cumhur İttifakı'nın 31 Mart seçimlerinde büyük bir zafer elde ederek kirli emellere sahip olanlara ders vereceğini kaydeden Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu, "Biz sizler için varız. Liderimizi görüyorsunuz 17 yıldır Recep Tayyip Erdoğan liderimiz, başkanımız sizler için gece-gündüz çalışıyor. Bu süreçte Sayın Devlet Bahçeli'yle beraber bu kirli ittifaklara karşı istikrar için, istiklal için, ülkemizin daha aydınlık olması için Cumhur İttifakı'nı teşekkül ettirdik. İnşallah bu ittifakımızla dünyadaki o kirli odakların, kirli emellere sahip güçlerin planlarını bozmak için 31 Mart'ta çok daha güçlü bir şekilde Cumhur İttifakımıza Balıkesir'den, Altıeylül'den rekor bir desteği sizlerden bekliyoruz. Sizler de buna hazır mısınız? İnşallah biz de bu süreç ve sonrasında sizlere her şeyin en güzeli yakışacak diyoruz ve bu vesileyle tüm kadrolarımızla Balıkesir'de, ilçelerde, sizler ve gençlerimiz için çalışıyoruz. Sevgili gençler spor çok önemli. Sizleri bilgisel anlamda daha da geliştirmek için, daha donanımlı gençler yetiştirmek için Gençlik Merkezlerimizi de sizlerin hizmetine sunacağız. Biliyorsunuz, biz bakanlık olarak son 17 yılda çok ciddi spor tesisleşmesi gerçekleştirdik. Altıeylül'de de, Karesi'de de, diğer ilçelerde de çok güzel tesisler yaptık. O yüzden bu taahhütlerimizi sizler hiçbir zaman gerçekleşmez şekilde eminim ki algılamıyorsunuz ve inşallah bu tesisleri daha zirveye çıkaracağız. ve Balıkesir'i sporda bir marka şehir haline getireceğiz. Ama yeter ki şu kritik dönemeci inşallah 31 Mart'ta güçlü bir şekilde sizlerle birlikte atlatalım" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA