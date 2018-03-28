Bakanı Sarıeroğlu, Keçiören Belediye Başkanı Ak'ı Makamında Ziyaret Etti

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, "Belediyemiz her konu ve her kesimle alakalı çok güzel çalışmalar yapıyor, bizler de yakından takip ediyoruz. Başkanımıza teşekkür ediyoruz, Keçiören önemli ve değerli bir ilçe" dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sarıeroğlu, Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak'ı makamında ziyaret etti. Ziyarette konuşan Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, "Cerablus-Azez- Çobanbeyli bölgesine insani yardım çalışmaları kapsamında Fırat Kalkanı Harekatı'nın dördüncü gününde içerisinde temel gıda, temizlik, giyim ve acil yaşam malzemelerinin yer aldığı 23 tır gönderdik. 4 okulun tadilatını yaptık" ifadelerini kullandı.

Afrin'in inşası için anında harekete geçtiklerini belirten Başkan Ak, "Zeytin Dalı Harekatı sonrası terörden temizlenen bölgelere temel gıda, temizlik, giyim, acil yaşam malzemeleri ve okul ekipmanları, kırtasiye, inşaat malzemelerinin yer aldığı 10 tır gönderdik. Boyacısından sıvacısına kadar 50 kişilik ekiple terörden temizlenen yerlerde altı okulun tadilatını yaptık. İlk ders zilleri de çaldı, iki yıl aradan sonra yeniden eğitime başladılar. Öğretmenlerine, arkadaşlarına kavuştular" şeklinde konuştu.

Başkan Ak ve Bakan Sarıeroğlu, daha sonra Göçmen Hizmetleri Merkezine geçerek bilgi aldı. Ak, Göçmen Hizmetleri Merkezi vasıtasıyla eğitim, iş-meslek, sağlık, hukuk, sosyal yardımlar olmak üzere beş farklı uzmanlık alanında Keçiören ve Altındağ'da yaşayan yaklaşık 5 bine yakın mülteci ve göçmene hizmet verdikleri bilgisini paylaştı. - ANKARA