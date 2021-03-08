Bakan Ziya Selçuk'un 'özel eğitim' paylaşımındaki görseller sosyal medyada gündem oldu
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Bakan Ziya Selçuk'un 'özel eğitim' paylaşımındaki görseller sosyal medyada gündem oldu

08.03.2021 00:43 | Son Güncelleme: 08.03.2021 00:58

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un sosyal medya hesapları üzerinden 'özel eğitim gereksinimi olan öğrencilere' ilişkin yaptığı paylaşım sosyal medyada gündem oldu. Bakan Selçuk'un paylaşımında kullandığı bazı görsellerin yurt dışındaki bir okuldan ve yapı malzemesi firmasından alındığı iddia edildi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un Instagram ve Twitter'dan yaptığı paylaşımlarda yer alan bir detay, sosyal medyada gündem oldu.

Bakan Selçuk, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda özel eğitim öğrencilerine özel, tasarım beceri atölyeleri kurulacağını açıkladı.Selçuk açıklamasında, "Her çocuğumuz bizim için biricik ancak özel çocuklarımızın yaşam becerilerini geliştirmeye bilhassa önem veriyoruz. 979 özel uygulama okulumuzun tamamına en az bir tane olmak üzere Tasarım Beceri Atölyesi kuruyoruz. Kendilerini daha iyi tanımak üretkenliklerini artıracak" ifadelerini yer verirken, kullandığı "özel eğitim okulu" görüntüsünün yurt dışındaki bir okula ait olduğu iddia edildi.

Ayrıca Bakan Selçuk'un, paylaşımdaki diğer bir görselin ise yapı malzemeleri satan bir firmaya ait olduğu öne sürüldü.

Bakan Ziya Selçuk'un 'özel eğitim' paylaşımındaki görseller sosyal medyada gündem oldu

INSTAGRAM'DAN SİLDİ, TWITTER'DA KALDI

Bakan Selçuk, Instagram'dan yaptığı paylaşımı silse de, Twitter paylaşımını kaldırmadı.

Bakan Ziya Selçuk'un 'özel eğitim' paylaşımındaki görseller sosyal medyada gündem oldu
Bakan Ziya Selçuk'un 'özel eğitim' paylaşımındaki görseller sosyal medyada gündem oldu
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