Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, sağlık çalışanlarının Dünya Sağlık Günü'nü kutladı
Anadolu Ajansı / Burcu Çalık Göçümlü - Haberler | Güncel
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, salgınla mücadelede özveriyle görev yapan sağlık çalışanlarının Dünya Sağlık Günü'nü kutladı.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, salgınla mücadelede özveriyle görev yapan sağlık çalışanlarının Dünya Sağlık Günü'nü kutladı.
Bakan Selçuk, Twitter hesabından paylaştığı mesajında şu ifadelere yer verdi:
"Salgınla mücadelemizde büyük özveriyle gece gündüz çalışan tüm sağlık çalışanlarımıza minnettarız. Dünya Sağlık Günü kutlu olsun."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Burcu Çalık Göçümlü