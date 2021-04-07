Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, sağlık çalışanlarının Dünya Sağlık Günü'nü kutladı
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Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, sağlık çalışanlarının Dünya Sağlık Günü'nü kutladı

Anadolu Ajansı / Burcu Çalık Göçümlü - Haberler | Güncel
Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, sağlık çalışanlarının Dünya Sağlık Günü'nü kutladı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, salgınla mücadelede özveriyle görev yapan sağlık çalışanlarının Dünya Sağlık Günü'nü kutladı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, salgınla mücadelede özveriyle görev yapan sağlık çalışanlarının Dünya Sağlık Günü'nü kutladı.

Bakan Selçuk, Twitter hesabından paylaştığı mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Salgınla mücadelemizde büyük özveriyle gece gündüz çalışan tüm sağlık çalışanlarımıza minnettarız. Dünya Sağlık Günü kutlu olsun."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burcu Çalık Göçümlü

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