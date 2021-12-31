BAKAN YARDIMCISI MUHTEREM İNCE İLE VALİ YERLİKAYA'DAN TRAFİKÇİLERE ZİYARET
İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce ile İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Şehit Kemal Tosun Yeleşkesi'nde görevli trafik polislerini ziyaret etti.
İSTANBUL (DHA) - İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce ile İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Şehit Kemal Tosun Yeleşkesi'nde görevli trafik polislerini ziyaret etti.
İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ın da eşlik ettiği ziyarette trafik polislerinin yeni yılları kutlandı. Çalışmalar hakkında bilgiler alındı.