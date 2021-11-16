Bakan Yardımcısı Kıran: "(Kültürel miras) Ülkemiz çok ciddi bir uyanış ve inkişaf içerisinde" - Haberler
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Bakan Yardımcısı Kıran: "(Kültürel miras) Ülkemiz çok ciddi bir uyanış ve inkişaf içerisinde"

AA / Mesut Tankulu - Haberler | Güncel

Mavi Miras Fotograf Sergisi'nin açılışı Dokuz Eylül Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Harun Özdaş'ın konuşması Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran'ın konuşması Sergilenen fotoğraflar ve davetlilerin fotoğrafları incelemeleri ANKARA - Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran,...

Mavi Miras Fotograf Sergisi'nin açılışı

Dokuz Eylül Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Harun Özdaş'ın konuşması

Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran'ın konuşması

Sergilenen fotoğraflar ve davetlilerin fotoğrafları incelemeleri ANKARA - Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, Mavi Miras Fotoğraf Sergisi'nin açılışına katıldı. Bakan Yardımcısı Kıran, açılışta davetlilere hitaben bir konuşma yaptı.

Bakan Yardımcısı Kıran: (Kültürel miras) Ülkemiz çok ciddi bir uyanış ve inkişaf içerisinde

Bakan Yardımcısı Kıran: (Kültürel miras) Ülkemiz çok ciddi bir uyanış ve inkişaf içerisinde

Bakan Yardımcısı Kıran: (Kültürel miras) Ülkemiz çok ciddi bir uyanış ve inkişaf içerisinde

AA / Mesut Tankulu - Son Dakika Haberleri

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