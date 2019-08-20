Bakan Yardımcısı Dursun'un hayatını kaybettiği kazada yaralananların tedavileri sürüyor

20.08.2019 17:42

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun'un hayatını kaybettiği kazada yaralanan sürücü ile asistanın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Gazetecilere açıklamalarda bulunan Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Sebahattin Çelik, dün yaşanan kazanın ardından hastaneye getirilen yaralıların tedavisinin devam ettiğini belirtti. Çelik, "Dün maalesef yaşanan kazada Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun hayatını kaybetti. Ailesine başsağlığı diliyorum. Aynı araçta bulunan danışmanı ve şoförü yaralanmıştı. İlk müdahalenin ardından buraya kabul ettik. Dün akşam ameliyata alınan yaralılarımızın yoğun bakım ünitesinde tedavileri sürüyor. İki yaralımızın genel durumu iyi. Hayati tehlike oluşturacak bir durum söz konusu değil. Travma yoğun olduğu için bir iki gün yoğun bakımda tutulacaklar. Şuurları açık, iletişim kuruyoruz" dedi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un hastaneye gelerek yaralıları ziyaret ettiğini de hatırlatan Çelik, "Van Bölge Eğitim Araştırma Hastanemiz 3. aşama bir hastanedir. Alt yapımız, hekim sayımız ve donanımımız uygun olduğu için başhekimlik olarak hastalarımızı burada tedavi edebileceğimizi belirttik. Ankara'ya sevkin gerekli olmadığını ilettik. Tedavilerine başladık, şu anda bir sevk gerekliliği yok. Buradan şifa ile taburcu edebiliriz" diye konuştu.

Van Sağlık Müdürü Doç. Dr. Mahmut Sünnetçioğlu da, hastaneye gelerek yaralıların durumu hakkında bilgi aldı. - VAN

Kaynak: İHA