Bakan Yardımcısı Dursun'un hayatın kaybettiği kazada sürücü direksiyon hakimiyetini kaybetmiş

20.08.2019 12:58

KÜLTÜR ve Turizm Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun'un hayatını yitirdiği kazanın, sürücünün direksiyon kontrolünü yitirerek, aracın şarampole yuvarlanması sonucu meydana geldiği bildirildi.

Türklere Anadolu'nun kapılarını açan 1071 Malazgirt Zaferi'nin 948'nci yıl dönümü kutlamaları nedeniyle Muş'un Malazgirt ilçesindeki incelemelerinin ardından Bitlis'in Ahlat ilçesine geçen Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun, Selçuklu Meydan Mezarlığı'nı ziyaret etti. Prof. Dr. Dursun, Bitlis'in Adilcevaz ilçesini ziyaret ettikten sonra da Van'ın Erciş ilçesine doğru yola çıktı. Ancak Dursun ile asistanları Töre Üst ve Ferhat Küçük'ün bulunduğu 27 AAL 348 plakalı otomobil, sürücü M.Ş.B.'nin direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Kazada Prof. Dr. Dursun hayatını kaybederken, asistanları Töre Üst ve Ferhat Küçük ile sürücü M.Ş.B. yaralandı. Yaralıların tedavileri devam ederken, Erciş Cumhuriyet Başsavcılığı, kazayla ilgili yazılı açıklama yaptı. Açıklamada şöyle denildi:

"Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun ve beraberindeki heyetin Adilcevaz ilçesinde yaptığı ziyaret sonrasında Erciş ilçesine yapacağı ziyaret sebebi ile Adilcevaz'dan Erciş istikametine doğru seyir halinde iken Erciş ilçesi Çelebibağı Mahallesi Aile Plajı bölgesine geldikleri esnada, araç şoförü M.Ş.B.'nin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun sağ tarafındaki şarampole yuvarlandığı, olayla alakalı derhal ve acil işlemler için 2 cumhuriyet savcısının görevlendirildiği, kaza mahallinde cumhuriyet savcısı nezaretinde incelemelerin hassasiyetle yapıldığı, araçta bulunanlardan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun'un olay mahallinde hayatını kaybettiği, asistanları Töre Üst ve Ferhat Küçük ile araç şoförü M.Ş.B.'nin yapılan ilk müdahaleleri sonrasında Van ilindeki hastanelere sevk edildikleri ve tedavilerinin devam ettiği, cumhuriyet başsavcılığımız tarafından görevlendirilen cumhuriyet savcısı tarafından ölen Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun'a Erciş Devlet Hastanesinde ölü muayene ve diğer adli işlemlerinin yapıldığı ve olayın çok yönlü olarak soruşturulduğu hususu kamuoyunun bilgilerine saygı ile duyurulur."



Kaynak: DHA