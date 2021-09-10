Bakan Yardımcısı Demircan, Belediyemizi Ziyaret Etti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Bakan Yardımcısı Demircan, Belediyemizi Ziyaret Etti

Bakan Yardımcısı Demircan, Belediyemizi Ziyaret Etti
Habermetre - Haberler | Toplum

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Sayın Ahmet Misbah Demircan, Yeni İl Halk Kütüphanesi Açılışı ve Baklalı Dolma Coğrafi İşareti Tanıtım Programları'na katılımlarının ardından Belediye Hizmet Binamızı ve Belediye Başkan Vekilimiz Sayın Özcan Gür'ü ziyaret etti.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Sayın Ahmet Misbah Demircan, Yeni İl Halk Kütüphanesi Açılışı ve Baklalı Dolma Coğrafi İşareti Tanıtım Programları'na katılımlarının ardından Belediye Hizmet Binamızı ve Belediye Başkan Vekilimiz Sayın Özcan Gür'ü ziyaret etti. Sayın Bakanımıza nazik ziyaretleri için teşekkür ediyoruz.

Kaynak: Habermetre

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Erbaş Fuat Oktay İbrahim Altay Meral Akşener Süleyman Soylu
Magazin Gülşen Ece Üner Gökhan Çıra Deniz Akkaya
Spor Max Meyer Ozan Tufan Çağdaş Atan Burak Yılmaz Okay Yokuşlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Bakan Yardımcısı Demircan, Belediyemizi Ziyaret Etti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.9.2021 11:59:41. #1.15#

title