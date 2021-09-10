Bakan Yardımcısı Demircan, Belediyemizi Ziyaret Etti

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Sayın Ahmet Misbah Demircan, Yeni İl Halk Kütüphanesi Açılışı ve Baklalı Dolma Coğrafi İşareti Tanıtım Programları'na katılımlarının ardından Belediye Hizmet Binamızı ve Belediye Başkan Vekilimiz Sayın Özcan Gür'ü ziyaret etti.