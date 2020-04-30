Bakan Yardımcısı Aksu'dan Develi'ye ağaçlandırma müjdesi
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Bakan Yardımcısı Aksu'dan Develi'ye ağaçlandırma müjdesi

Bakan Yardımcısı Aksu'dan Develi'ye ağaçlandırma müjdesi
30.04.2020 16:04 | Son Güncelleme: 30.04.2020 16:04

Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mustafa Aksu ile yaptığı telekonferans sonrası Bakan Yardımcısı Aksu'nun Develi için birçok proje müjdesi verdiğini belirtti.

Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mustafa Aksu ile yaptığı telekonferans sonrası Bakan Yardımcısı Aksu'nun Develi için birçok proje müjdesi verdiğini belirtti. Başkan Mehmet Cabbar, ilk olarak Develi Belediyesi projesi olan Develi-Tekir Göleti arası ağaçlandırma projesinin bakan yardımcısı Mustafa Aksu'nun destekleriyle ihalesinin tamamlandığının müjdesini verdi.

Tekir Göleti ile Develi arasındaki yolun hem sağ hem de sol tarafından 100 metre iç kısmını kapsayan proje hakkında Bakan Yardımcısı Aksu ile bir süredir istişarelerde bulunduğunu belirten Başkan Mehmet Cabbar, "Daha yeşil Develi için çok önemsediğimiz Develi-Tekir Göleti arasının ağaçlandırma projemizin bakanlığımızın onayından geçerek hayata geçecek olması bizleri ziyadesiyle mutlu etmiştir. Bu projenin hayata geçecek olmasında önümüzü açıp bizlere yol gösteren kıymetli bakan yardımcımız Mustafa Aksu'ya şahsım ve tüm hemşerilerim adına teşekkür ediyorum. İnşallah en kısa sürede tamamlanacak olan ağaçlandırma projemiz sayesinde hemşerilerimiz Kayseri'ye bir orman içerisinden geçiyormuş hissi ile yolculuk edecekler. Erciyesimizin heybeti ile buluşturacağımız ağaçlarımızın Develimize çok yakışacağını düşünüyor, projenin şimdiden Develimize hayırlı olmasını diliyorum" açıklamalarında bulundu. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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