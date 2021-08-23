Bakan Yanık: Personel Giyim TIR'ımız Bozkurt'ta 617 kişiye hizmet verdi
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Bakan Yanık: Personel Giyim TIR'ımız Bozkurt'ta 617 kişiye hizmet verdi

Bakan Yanık: Personel Giyim TIR'ımız Bozkurt'ta 617 kişiye hizmet verdi
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Politika

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, sel felaketinin yaşandığı Kastamonu Bozkurt'ta, bakanlığın Personel Giyim TIR'ı ile 2 günde 617 kişiye hizmet verildiğini duyurdu.

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, sel felaketinin yaşandığı Kastamonu Bozkurt'ta, bakanlığın Personel Giyim TIR'ı ile 2 günde 617 kişiye hizmet verildiğini duyurdu.

Bakan Yanık, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, afet bölgesinde zorlu saha koşullarında büyük bir titizlikle ve çabayla görevlerini sürdüren kamu görevlisi ve sivil toplum kuruluşu gönüllülerinin giysi ve yardımcı malzeme ihtiyaçlarını karşılamak için Personel Giyim TIR'ını faaliyete geçirdiklerini belirterek, "Personel Giyim TIR'ımız faal olduğu ilk iki günde, Kastamonu Bozkurt'ta 617 kişiye hizmet verdi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak afet bölgesinde yaraların sarılması için her alanda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu vesileyle günlerdir sahada afetten zarar gören vatandaşlarımıza hizmet veren tüm görevlilere ve gönüllülere yürüttükleri çalışmalar ve sahadaki fedakarlıklarından dolayı teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.


Bakan Yanık: Personel Giyim TIR'ımız Bozkurt'ta 617 kişiye hizmet verdi
Bakan Yanık: Personel Giyim TIR'ımız Bozkurt'ta 617 kişiye hizmet verdi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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Bakan Yanık: Personel Giyim TIR'ımız Bozkurt'ta 617 kişiye hizmet verdi - Haberler
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