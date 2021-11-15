Bakan Yanık: Kadınlar, kalkınma ve toplumsal gelişmenin yeni lokomotif gücüdür

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "Yaşadığımız dünyanın daha güvenli, güzel ve daha insani bir çehreye kavuşmasında kadın ruhu ve eli her geçen gün etkisini daha güçlü bir şekilde gösterecektir. Kadınlar, bugünün ve geleceğin dünyasında artık kalkınma ve toplumsal gelişmenin yeni lokomotif gücüdür" dedi.

Kadın ve Demokrasi Derneği'nin (KADEM) Gençlik ve Spor Bakanlığı desteğiyle yürüttüğü ve 19-24 yaş aralığındaki genç kızların, kendilerini ve yaşadıkları şehrin geleneksel üretim şekilleriyle kültürel özelliklerini tanıyarak kişisel becerilerinin geliştirilmesini amaçlayan 'Geleneksel Üretimin Genç Gönüllü Elçileri Projesi'nin kapanış töreni, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı'nda (KOSGEB) gerçekleştirildi. Prof. Dr. Fuat Sezgin Konferans Salonu'nda düzenlenen törene, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, KADEM Başkan Yardımcısı Sümeyye Erdoğan Bayraktar, KADEM Ankara Temsilcisi Asiye Güneş ve çok sayıda davetli katıldı.

Tören, projede yer alan kadın kooperatifleri yöneticileri ve katılan öğrencilere sertifika verilmesiyle sona erdi.

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Vuslat AY-Oğuzhan DEMİR/ ANKARA, -

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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