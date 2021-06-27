Bakan Varank'tan, saldırıya uğrayan İHA muhabiri Uslu ile ilgili paylaşım
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Bakan Varank'tan, saldırıya uğrayan İHA muhabiri Uslu ile ilgili paylaşım

Bakan Varank'tan, saldırıya uğrayan İHA muhabiri Uslu ile ilgili paylaşım
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, saldırıya uğrayan İhlas Haber Ajansı (İHA) Muhabiri Mustafa Uslu ile ilgili paylaşım yaptı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, saldırıya uğrayan İhlas Haber Ajansı (İHA) Muhabiri Mustafa Uslu ile ilgili paylaşım yaptı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sayın Meral Akşener, devletin arazisini işgal edip 29 tane kaçak yapı yapan, bu yolsuzluğu görüntüleyen basın emekçisini en yakınlarına dövdüren grup başkan vekilini hala partinde tutacak mısın? Yoksa bu yolsuzluk ve zorbalığın bir ortağı da sen misin" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Bakan Varank'tan, saldırıya uğrayan İHA muhabiri Uslu ile ilgili paylaşım - Haberler
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