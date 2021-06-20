Bakan Varank'tan derede paça sıvalı paylaşım
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Bakan Varank'tan derede paça sıvalı paylaşım

Bakan Varank'tan derede paça sıvalı paylaşım
Demirören Haber Ajansı / Ramazan Demir - Haberler | Güncel

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ağrı Valisi Osman Varol ve Belediye Başkanı Savcı Sayan ile Ağrı'nın Diyadin ilçesinde paçalarını sıyırarak girdiği derede çektirdikleri fotoğrafı Twitter hesabından paylaştı.

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank,  Ağrı Valisi  Osman Varol ve Belediye Başkanı Savcı Sayan ile Ağrı'nın  Diyadin ilçesinde paçalarını sıyırarak girdiği derede çektirdikleri fotoğrafı Twitter hesabından paylaştı.

Ağrı'nın Diyadin ilçesine bağlı Mollakara köyünde  20 ton altın ile 3,5 ton gümüş üretimi yapacak Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) Koza Altın İşletmeleri'nin 10 Haziran'da Mollakara Altın-Gümüş Tesisi'nin temel atma törenine katılan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, açılış sonrası Ağrı Valisi Osman Varol ve Belediye Başkanı Savcı Sayan ile paçalarını sıyırarak buz gibi akan dereye girdi. Bakan Varank'ın paylaştığı fotoğrafı sosyal medyada ilgi gördü. Savcı Sayan da bakanın paylaşımını alıntı yaparak, "Hep beraber Ağrı Dağı'na çıkacaktık. Bize sözünüz var… Dört gözle bekliyoruz… Küçük sanayi sitesi için ayrıca teşekkür ederiz. Çalışmalara başladık… Sizi seviyoruz alçakgönüllü bakanım" diye yazdı.


Bakan Varank'tan derede paça sıvalı paylaşım

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ramazan Demir

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