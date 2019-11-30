Bakan Varank Avrupa'nın en özel sakız üreticisi CCC'yi ziyaret etti
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Bakan Varank Avrupa'nın en özel sakız üreticisi CCC'yi ziyaret etti

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Çorlu'da bulunan Continental Confectionery Company (CCC) sakız ve şekerleme fabrikasını ziyaret etti.

30.11.2019 17:36 | Son Güncelleme: 30.11.2019 17:36
Bakan Varank Avrupa'nın en özel sakız üreticisi CCC'yi ziyaret etti

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Ülker Türkiye, Orta Asya, Balkanlar Bölgesi Başkanı Mete Buyurgan Ar-Ge, üretim, yatırım, ihracat, istihdam rakamlarını paylaştığı ziyarette, Yıldız Holding'in 1 milyar dolar ihracat hedefi için Amerika, Japonya, İngiltere, Orta Asya ve Ortadoğu ülkelerinin de içinde bulunduğu 100'ün üzerinde ülkeye ihraç edilen ürünler hakkında bilgi aktarıldı.

Kaynak: Bültenler
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