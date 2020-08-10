Bakan uyarıyor, Gaziantep uymuyor Yeni tip korona virüsün yayılımının arttığı günlerde Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca'nın her açıklamasında uyardığı illerin başında gelen Gaziantep'te uyarılar hiçe sayılıyor.

Yeni tip korona virüsün yayılımının arttığı günlerde Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca'nın her açıklamasında uyardığı illerin başında gelen Gaziantep'te uyarılar hiçe sayılıyor.

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca'nın, temaslı kişilerin pozitif vakaya dönüşme oranlarının Mayıs ayına kıyasla Türkiye genelinde 1.3 kat arttığını kaydettiği son açıklamasında yine uyardığı Gaziantep'te vaka artış hızı, Türkiye ortalaması ile aynı seviyeye geldi. Yapılan onca uyarıya ve denetimlere rağmen çok sayıda kişinin maske takmamaya devam ettiği görülürken, birçok kişi de maskeyi uygun şekilde kullanmıyor. Yoğunluğun yaşandığı alanlarda ise sosyal mesafeyi hiçe sayılıyor.

(İHA)

Kaynak: İHA