Bakan Turhan: "Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezimiz siber güvenliğin üssü olarak siber...
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Bakan Turhan: "Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezimiz siber güvenliğin üssü olarak siber...

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan'ın konuşması ANKARA - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi Açılış Töreni'nde konuştu.

10.02.2020 15:34 | Son Güncelleme: 10.02.2020 15:37
Bakan Turhan:

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan'ın konuşması ANKARA - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Açılış Töreni'nde konuştu. (2)

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Bakan Turhan: "Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezimiz siber güvenliğin üssü olarak siber...
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