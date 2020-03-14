Bakan Turhan'a 'kalp'ten karşılama
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Çarşamba, Samsun, Politika

Bakan Turhan'a 'kalp'ten karşılama

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Samsun-Çarşamba Havalimanı'nda Samsun protokolü tarafından korona virüsü salgını dolayısıyla tokalaşma yerine 'kalp' selamıyla karşılandı.

14.03.2020 13:40 | Son Güncelleme: 14.03.2020 13:41
Bakan Turhan'a 'kalp'ten karşılama

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Samsun-Çarşamba Havalimanı'nda Samsun protokolü tarafından korona virüsü salgını dolayısıyla tokalaşma yerine 'kalp' selamıyla karşılandı.


Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, bir dizi inceleme, ziyaret ve toplantıya katılmak üzere Samsun'a geldi. Samsun-Çarşamba Havalimanı'na inen Bakan Turhan, burada Vali Osman Kaymak, milletvekilleri, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir ve diğer protokol üyeleri tarafından eller kalbe götürülerek karşılandı. Bu sırada herkesin tebessüm etmesi dikkat çekti.


Ayvacık yolu inceleme


Bakan Turhan karşılamanın ardından Çarşamba-Ayvacık karayolunda incelemelerde bulundu. Karayolları Yol Yapım Kontrol Şefliği'nde Çarşamba-Ayvacık karayolu yapımı hakkında brifing aldı alan Turhan'ın ziyaretlerde dünyayı etkisi altına alan 'korona virüsü' saygını dolayısıyla ülke genelinde alınan tedbirler gereğince tokalaşmak yerine temassız selamlaştığı gözlendi.


Bakan Turhan, karayolu hakkında aldığı bilgilerin ardından ilçeden ayrıldı.


Ziyaretlerde Samsun Valisi Osman Kaymak, AK Parti Samsun Milletvekili Ahmet Demircan, Fuat Köktaş ve Orhan Kırcalı, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Çarşamba İlçe Kaymakamı Şükrü Yıldırım, Ayvacık İlçe Kaymakamı Orhan Ayaz, Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, Ayvacık Belediye Başkanı Halil Kalaycı, mülki ve idari amirler hazır bulundu. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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