Bakan Süleyman Soylu'dan adalet isyanı: Anneme küfür eden alçak serbest, Bakan olsam ne yazar!
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Bakan Süleyman Soylu'dan adalet isyanı: Anneme küfür eden alçak serbest, Bakan olsam ne yazar!

21.01.2021 00:30 | Son Güncelleme: 21.01.2021 00:39
Bakan Süleyman Soylu'dan adalet isyanı: Anneme küfür eden alçak serbest, Bakan olsam ne yazar!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, hastanede 45 gündür tedavi gören annesi Servet Soylu'ya sosyal medyadan küfür eden şahsın adli kontrolle serbest bırakılmasına çok sert çıktı. Soylu, "Bakan olsam ne yazar. Millet, devlet işleriyle boğuşurken anasının namusuna sahip çıkamamak ne ifade eder. Tweetimle yeniden alınırsa da provakasyon sayacağım" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından annesine hakaret eden kişiye karşı mahkemenin verdiği karara isyan etti.

Bakan Soylu, annesinin 45 gündür hastanede tedavi gördüğünü söyleyerek, bir tweetin altına yorum olarak annesine edilen küfür sonrası mahkemeye çıkan bir kişinin adli kontrolle serbest bırakıldığını paylaştı.

"TWEETİMLE ALINIRSA PROVOKASYON SAYACAĞIM"

Soylu, yaptığı paylaşımda şunları söyledi: "45 gündür anam hastanede. Annemle fotomun altına küfreden alçak mahkemeye çıkıyor ve adli kontrolle serbest. Ne yapmalıyım, Bakan olsam ne yazar. Millet, devlet işleriyle boğuşurken anasının namusuna sahip çıkamamak ne ifade eder. Tweetimle yeniden alınırsa da provokasyon sayacağım".

Bakan Süleyman Soylu'dan adalet isyanı: Anneme küfür eden alçak serbest, Bakan olsam ne yazar!
Haber Yorumları (1)
ALMANYA: bütün Annelerimize acil sifalar Bakanimiz Soyluyda sabir diliyorum,
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